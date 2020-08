Cote d'Ivoire: Seko Fofana - L'Udinese réclame 20 millions d'euros pour laisser le l'Ivoirien à Lens

Désireux de quitter l'Udinese et dans le viseur d'autres clubs italien, Seko Fofana a fait part de son intention de revenir en France et d'évoluer sous les couleurs du Racing Club de Lens

«Je suis très intéressé. J'ai eu l'occasion de discuter avec les dirigeants, avec certains joueurs que j'ai connus à Bastia comme Leca et Cahuzac. Et ils m'ont tout de suite convaincu. Lens, c'est le stade Bollaert, ses supporters. Ils sont toujours restés fidèles malgré la descente. Ce sont des choses qui me parlent. C'est un très grand club, il ne méritait pas d'être à cette place. C'est un projet humble, j'aime ça. Mon choix a été vite fait », a confié l'Ivoirien dans une interview.

Un choix étonnant quand on sait que les Sang et Or viennent de retrouver l'élite du foot français. Sauf qu'il ne sera pas facile pour eux de recruter l'attaquant ivoirien.

D'après la Gazzetta dello Sport, le club l'Udinese réclamerait aux alentours de 20 millions d'euros pour racheter les deux années de contrat restantes à l'ancien joueur de Manchester City.

Seko Fofana est sous contrat avec l'Udinese jusqu'en juin 2022.