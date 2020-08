Congo-Kinshasa: Covid-19 - Le FNSCC offre des matériels de prévention aux écoles, universités et confessions religieuses

En République démocratique du Congo, le respect des gestes barrières est et reste de rigueur pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est dans ce cadre que le Fonds national de solidarité contre la Covid-19 (FNSCC) a doté, le samedi 15 août 2020, les matériels de prévention et de protection contre la Covid-19 aux différentes écoles, universités, et confessions religieuses qui ont repris des activités après la levée de l'Etat d'urgence par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi. Cette cérémonie de remise de dons a été assurée par le Coordonnateur national du FNSCC, Dominique Mukanya, au Lycée Mgr Shaumba.

Ce geste fait partie des missions régaliennes du FNSCC en vue de sécuriser les élèves, les étudiants ainsi que les lieux de culte qui rassemblent du monde contre la pandémie de Coronavirus.

«En marge de la reprise de ces activités conformément aux chronogrammes des mesures édictées par le président de la République et l'ensemble du gouvernement, le « Fonds » ne pouvait pas être indifférent. Nous pensons que ce don essentiel dans l'application des mesures barrières va tant soit peu appuyer la ligne d'attaque et de défense contre la pandémie de Coronavirus», a précisé le Révérend Dominique Mukanya aux représentants des écoles, universités et confessions religieuses, toutes tendances confondues lors de la remise de ces kits.

En substance, les différents représentants de ces établissements ont bénéficié de 740 cartons de savon liquide ; 900 dispositifs de lave-mains d'une capacité de plus de 100 litres ; 250 gels hydro-alcooliques ; 300 thermo flashs ainsi que 120 masques bucco- nasales et visuels.

La transparence oblige

Dans sa sincérité légendaire, le coordonnateur du FNSCC, Dominique Mukanya qui a présidé cette activité, a indiqué que ces dons distribués sans discrimination aux écoles, universités et églises sont, entre autres, le fruit de la solidarité manifestée par des Etats amis de la RDC. Notamment, le Royaume du Maroc, la Chine ainsi que l'ensemble de donateurs parmi lesquels, le gouvernement de la République. Et, il a saisi cette opportunité pour remercier tous les partenaires et bienfaiteurs qui se sont engagés dans la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Une occasion pour le Révérend Dominique Mukanya de lancer encore et toujours, un appel pressant à tous les autres bienfaiteurs de ne pas hésiter de venir à la rescousse de la communauté congolaise pour lutte contre cette pandémie.

Très satisfaits, les différents bénéficiaires de ce geste en faveur de la protection et la prévention des communautés respectives contre la pandémie de Coronavirus, ont exprimé leur gratitude à l'endroit du FNSCC.

«Ce geste combien significative et louable du Fonds est d'un appui capitale dans la préservation de la santé de nos élèves, étudiants et fidèles. Il ne résout certainement pas tous les problèmes, mais ce don constitue un pas non de moindre aux côtés des efforts que nous fournissons chacun au niveau de nos établissements. Ensemble, uni et solidaire, nous vaincrons cette pandémie », ont déclaré les bénéficiaires parmi lesquels l'Université de Kinshasa, les écoles protestantes, catholiques, Islamiques, salutistes, Kimbanguistes, etc.

A cette occasion, le Coordonateur du FNSCC a rappelé la mission de cette structure créée depuis le 6 avril 2020 par ordonnance présidentielle, qui est celle de rechercher et collecter tous les dons financiers et en nature afin de les affecter dans les trois domaines essentiels notamment, sanitaire, économique et social. Cette remise gratuite des dons s'alignent dans le domaine social où le FNSCC appuie les communautés qui ont été affectées par la Covid-19. Pour clore, le Révérend Dominique Mukanya a insisté sur le respect des gestes barrières qui est une panacée pour lutter contre cette pandémie.