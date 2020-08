Congo-Kinshasa: [16 ans après les massacres] Gatumba - La Communauté Banyamulenge continue à réclamer justice !

13 août 2004 - 13 août 2020 : voici 16 ans, jour pour jour, depuis l'événement macabre ayant frappé et affecté des compatriotes congolais membres de la Communauté Banyamulenge, qui s'étaient réfugiés dans la localité de Gatumba (Burundi) pour échapper à l'insécurité qui sévissait au sud de la province du Sud-Kivu.

Au terme d'un massacre revendiqué par la rébellion FNL PALIPEHUTU, le bilan faisait état de 166 morts et d'une centaine de blessés. En marge de cette commémoration, la Communauté Banyamulenge de Kinshasa a organisé un culte d'actions de grâce et prononcé, en présence de quelques autorités nationales et des membres de la Communauté, un discours visant à interpeller les gouvernants à appliquer la "Justice" envers les auteurs de ces crimes et qui jouissent jusqu'à ce jour, à leur grande déception, d'une liberté sans précédent.

Au Centre des Handicapés situé sur l'avenue des Huileries, dans la commune de la Gombe, la Communauté Banyamulenge de Kinshasa a commémoré le 16ème anniversaire du massacre de Gatumba au cours d'un culte d'actions de grâce et de recommandation à l'Eternel, le Dieu Très-Haut, pour protection, soutien et passements des blessures intérieures encaissées depuis l'an 2004. Dans son sermon, le Révérend Maurice Imakuna a évoqué, sur base de l'extrait du Livre de Psaume 32 : 8, que l'ensemble de la Communauté Banyamulenge devrait s'en remettre entre les mains du Dieu Tout-puissant, visiblement non lassé à la protéger et à leur procurer sans cesse sa compassion.

Juste après cela, Charles Mukiza, Président de la Communauté Banyamulenge de Kinshasa, s'est exprimé en affirmant que le massacre de Gatumba revêt le caractère d'un génocide, se référant à l'esprit de la Convention pour la prévention et la répression du crime de Génocide telle qu'adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, en son article 2.

Dans son speech, Charles Mukiza a condamné l'inaction des autorités de la RDC, du Burundi en tant que pays d'accueil, et de la Communauté Internationale en charge de la question des réfugiés, à diligenter des enquêtes sur l'identification et l'interpellation des auteurs, tant matériels qu'intellectuels, des crimes odieux commis envers la Communauté Banyamulenge. Cette inaction risquerait donc d'empirer la situation, d'autant plus que les Banyamulenge font l'objet, une fois de plus, d'une série d'attaques meurtrières et incendiaires sur les Hauts-plateaux de Minembwe, depuis plus de 3 ans.

Pour empêcher l'évolution de ces actes macabres et rendre la justice équitable à tous, la Communauté Banyamulenge a reformulé 6 demandes à l'endroit des autorités nationales et internationales, entre autres : la mise sur pied d'une commission nationale ou internationale d'enquête sur les événements de Gatumba dans l'objectif d'identifier les auteurs des crimes et de les déferrer devant les juridictions appropriées ; la fin de l'impunité sur toutes ses formes ; la condamnation et la criminalisation effective des actes et discours incitant à la haine ethnique et à la violence tribale quelle que soit la qualité des auteurs ; l'éradication du phénomène «groupes armés» par la restauration de l'autorité de l'Etat ; la promotion de la cohabitation pacifique entre les Communautés de la RDC, particulièrement celles du Sud-Kivu ; et enfin, l'assistance à la population en errance sur les hauts-plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira en vivres et non vivres.

Par ailleurs, au nom de la Communauté Banyamulenge, Charles Mukiza a salué les actions déjà entreprises et s'engage à soutenir toutes les initiatives qui seront prises par les autorités du pays, les organisations et les personnes de bonne volonté dans le combat de renforcer la pacification, la réconciliation et la cohésion nationale.

Cohésion nationale, le trésor recherché...

Présent à l'événement, le Ministre des Actions Humanitaires, Steve Mbikayi, a déploré la discrimination dont fait l'objet la Communauté Banyamulenge, indexée par des ressortissants congolais de ne pas être originaire de la RD. Congo. Jugeant ce forfait d'injustifiable, Steve Mbikayi a promis d'entreprendre tous les efforts possibles pour instaurer la cohésion au sein des tribus nationales.

Pour sa part, André Lite, Ministre des Droits Humains, s'est indigné contre le tribalisme toujours d'actualité dans le pays et des propos incitatifs au soulèvement, à la guerre et à l'éradication d'une quelconque tribu en RDC.

Dans la salle, il y a lieu de préciser la présence d'Azarias Ruberwa, Ministre de la Décentralisation et Réformes Institutionnelles, et de Marcellin Cishambo, ancien gouverneur du Sud-Kivu, tous deux ayant pris parole à cet événement.