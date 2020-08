Congo-Kinshasa: EPST - Reprise de contrôle des dossiers de nouvelles Unités

En début de la semaine passée, le syndicat des enseignants mené par la Coordonnatrice Cécile Tshiyombo, a été reçu par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi pour échanger autour de leurs doléances. Au cours de cet entretien, le Chef de l'Etat a promis de s'impliquer personnellement pour mettre fin à cette grogne sociale qui bat son plein dans l'environnement des personnels éducatifs.

Le Président de la République a, tout de même, recommandé d'urgence la nouvelle identification des enseignants nouvelles unités avant de procéder à toute autre chose. Pour ce faire, les antennes de SECOPE et SERNIE exigent le contrôle rigoureux des dossiers.

Parmi les différentes doléances soumises au Chef de l'Etat, les professionnels de la craie ont exigé la prise en considération des enseignants de nouvelles Unités qui est conditionnée au préalable par la paie. Et, ils ont en outre soulevé et dénoncé toutes les manœuvres liées aux magouilles au sein du Ministère de l'EPST. Face à cette situation, toutes les antennes du SECOPE sont censées reprendre les contrôles de dossiers de NU. Et, cela pourra débuter cette semaine.

«Nous sommes suffisamment impatients de toucher notre salaire. Nous rendons service à l'Etat depuis des années. Nous contribuons suffisamment à l'avenir de nos enfants et cela doit interpeler les décideurs étatiques face à ces situations. Dans les pays ordonnés, les enseignants sont les plus considérés et cela est visible", a soutenu l'un des enseignants NU.