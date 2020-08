Congo-Kinshasa: [Réouverture des frontières nationales] DGM - Roland Kashwantale donne des directives claires à tous les Directeurs provinciaux, Directeurs et Chefs des Postes Spéciaux

«En exécution des mesures prises par le Président de la République, Chef de l'Etat, dans son allocution du 21/07/2020 sur la fin de l'état d'urgence sanitaire, notamment celle relative à la réouverture à partir de ce 15/08/2020 de toutes frontières de la République Démocratique du Congo, et subsidiairement à ma note circulaire n°06/DGM/DG/637/020 du 20/03/2020 relatives à l'exécution des mesures prises par le Président de la République, Chef de l'Etat, le 18/03/2020 décrétant l'état d'urgence sanitaire suite à la pandémie de la COVID-19, toutes les frontières de la République Démocratique du Congo sont rouvertes à dater de ce 15/08/2020», a annoncé, à travers une note circulaire, Roland Kashwantale Chihoza, Directeur Général de la Direction Générale de Migration (DGM).

Après plus de quatre mois d'inactivité en raison de la pandémie de coronavirus, la DGM reprend ses services à plein régime. Comme le DG Kashwantale l'a indiqué dans sa note circulaire, cette reprise des activités fait à suite de l'allocution prononcée par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la nuit du 21 juillet dernier dont voici un court extrait : «Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle». C'est donc chose faite.

Cependant, à tous les Directeurs de la DGM ayant la responsabilité des frontières aériennes, fluviales, lacustres et terrestres, Roland Kashwantale a, tenant compte de la persistance de la maladie à Covid-19, rappelé qu'ils ont le devoir de veiller au respect des mesures barrières par les agents et migrants dans leurs entités respectives. Comme ne cessent de le marteler les autorités du pays, la fin de l'état d'urgence sanitaire n'est pas synonyme de la fin de la pandémie de coronavirus.

A cet effet, une série de mesures a été édictée par le responsable de ce service public, à savoir : Respect du caractère obligatoire des formalités migratoires par le migrant portant son masque, et ce, après lavage des mains et prise de température ; Obligation pour tout voyageur de présenter à l'entrée comme à la sortie, une attestation médicale confirmant le résultat négatif de test à la Covid-19 réalisé trois jours avant le voyage ; Respect de la distanciation physique par les migrants lors des formalités à l'aide des marquages au sol dans les halls et/ou aires d'arrivée et de départ ; Port obligatoire par les agents des gants, masques et désinfection régulière des mains avec du gel hydro-alcoolique ; Affectation d'un agent au box ou poste de départ et d'arrivée ; Utilisation d'un personnel réduit (par shift) ; sensibilisation des agents sur la Covid-19 ; Suivi de l'état sanitaire du personnel ; Evaluation périodique par des tests à la Covid-19 de tous les agents (toutes les deux semaines) ; Désinfection permanente de tous les locaux des postes frontières et frontaliers ; Intégration de toutes les dispositions prises au niveau local par les autorités provinciales.

Ces directives sont claires comme l'eau de roche. Il ne reste plus qu'à les appliquer rigoureusement dans toutes frontières. La santé n'a pas de prix. Mais, dans un pays vaste de 2.345.409 km2, tout ceci va requérir des gros moyens matériels et financiers. L'Etat devra donc mettre la main à la poche.

Par ailleurs, le 44ème Conseil des Ministres a fait allusion au Rapport sur l'audience accordée à l'Ambassadeur de l'Union Européenne par la Ministre d'Etat en charge des Affaires Etrangères à propos de la levée des restrictions des voyages non essentiels pour les ressortissants des pays tiers. Suivant les recommandations d'une réunion gouvernementale précédente, cette rencontre avait pour objet de recevoir de ce diplomate des explications sur les critères ayant prévalu à la détermination par le Conseil de l'Union Européenne de la liste de quinze pays bénéficiaires de la levée des mesures de restrictions prises par ce dernier organe.

«D'après l'Ambassadeur, les mesures prises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 sont purement sanitaires et non migratoires. En ce sens, elles ne constituent pas une quelconque discrimination à l'égard de notre pays. Par ailleurs, elles affectent uniquement les voyages non essentiels du point de vue de l'Union Européenne. Certaines catégories de personnes de nationalité congolaise ne sont pas concernées. L'Ambassadeur a informé la partie congolaise de ce que la liste de pays exclus n'est pas rigide, car soumise à un réexamen toutes les deux semaines. Monsieur l'Ambassadeur a donné les critères d'ordre sanitaire ayant déterminé les décisions du Conseil Européen.

La partie congolaise a fait savoir à l'Ambassadeur que lesdits critères semblaient empreints de subjectivité, alors que certains critères tels que l'incidence, la prévalence et le taux de létalité eussent pu apparaître comme plus objectifs. La partie congolaise a, par ailleurs, proposé d'élargir la liste de bénéficiaires aux voyages d'affaires. En conclusion, il a été décidé de la mise sur pied d'un Comité Technique conjoint chargé d'évaluer les mesures prises par la RDC», est-il repris dans le compte-rendu dudit Conseil des Ministres du vendredi 14 août 2020.

Ainsi donc, la DGM devra garder un œil vigilant sur le flux migratoire Union européenne - RDC. «Les instructions complémentaires pourront suivre en fonction de l'évolution de la pandémie à la COVID-19», a souligné le DG de la DGM.