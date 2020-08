Congo-Kinshasa: EXCELLENTIA - Denise Nyakeru Tshisekedi défie les élèves finalistes à obtenir au moins 85% pour être éligibles aux bourses d'études

La Première Dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi a effectué, du jeudi 13 au vendredi 14 août 2020, une tournée dans plusieurs écoles de la capitale. Une ronde qui avait deux objectifs. Primo, encourager les élèves finalistes du secondaire à donner le meilleur d'eux-mêmes, en dépit de la crise sanitaire dû à la Covid-19 qui a fortement perturbée l'année scolaire en cours. Et secundo, réaffirmer son engagement, à travers sa Fondation, à octroyer de bourses universitaires aux lauréats qui auront obtenu 85% et plus aux épreuves de l'examen d'Etat édition 2019-2020.

En effet, ces bourses font partie du programme EXCELLENTIA lancé l'année dernière et qui a permis à 114 lauréats de poursuivre leur cursus académique aussi bien au pays qu'à l'étranger notamment, en France. Au total, une dizaine d'écoles ont reçu la visite de l'épouse du Chef de l'Etat. Il s'agit des collèges Saint Jean Baptiste à Bumbu et Boboto à la Gombe, des Lycées Tobongisa et notre dame de la Providence à Ngaliema, Lycée Movenda à Ngiri-Ngiri, Sacré Cœur à la Gombe et Molende à Matete, des instituts Camps Tshatshi et Camps Kokolo, ainsi que des écoles Aurore, Mickey et Loupiots à Ngaliema.

Tout en indiquant l'intérêt que porte la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dans l'Education des jeunes en général et celle des jeunes filles, en particulier, la première dame, partout où elle passait, a salué le dévouement du corps enseignant et a promis de faire le plaidoyer auprès des autorités compétentes sur les doléances exprimées par ces écoles. La présidente de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi n'a pas hésité à marteler sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la COVID-19 qui sévit encore. « Protégez-vous, protégez vos amis et protégez vos familles en portant vos masques, en vous lavant régulièrement les mains ou en les désinfectant avec du gel hydro alcoolique » a-t-elle martelé.

Un don de gels hydro alcooliques, masques et thermo flashs a été fait dans toutes ces écoles par la Première dame.