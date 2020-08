Congo-Kinshasa: Semaine agitée !

L'Association de professeurs de l'Université de Kinshasa (APUKIN) a donné au Gouvernement congolais un moratoire de deux semaines, lequel a déjà commencé à courir. Cette volte-face de ces hommes de science n'est pas de nature à apaiser la situation extrêmement tendue. Car, la grève à l'UNIKIN reprend de plus belle cette semaine jusqu'à ce que la solution idoine soit trouvée aux revendications des professeurs.

Sur un autre registre, le procès en appel de Vital Kamerhe commence ce vendredi 21 août après deux reports successifs. Comme de coutume, les militants et cadres de l'UNC de même que les partisans de VK vont prendre d'assaut les artères de Kinshasa et d'autres provinces pour exiger, haut et fort, la libération de leur leader.

Curieusement, l'organe de la loi semble n'être plus pressé dans la poursuite de ce procès 100 jours historique et ultra médiatisé, cette fois, au niveau de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe siégeant en audience foraine. A huit reprises, la liberté provisoire a été refusée au prévenu Kamerhe. Les avocats français de celui-ci se sont vus refuser des visas d'entrée en RDC.

De plus en plus, est accréditée la thèse d'un soubassement politique dans cette affaire «maisons préfabriquées» dans le cadre du programme intérimaire de 100 jours de Félix Tshisekedi. L'UNC a réitéré sa demande à ce dernier de «s'impliquer personnellement» afin que son Directeur de Cabinet bénéficie d'un «procès équitable».

Le lendemain, le samedi 22 août prochain, deux enfants terribles de l'opposition regagnent la terre de leurs ancêtres. Une marée humaine va, sans nul doute, réservé un accueil délirant à Adolphe Muzito et Martin Fayulu alias «le Commandant du peuple». Ces deux membres du présidium de la plateforme Lamuka ont prévu un meeting populaire à l'esplanade du Stade de Martyrs à Kinshasa.

Et de plus en plus, une fissure dessine deux pôles dans le présidium de Lamuka. D'un côté, Jean-Bemba et Moïse Katumbi feignent d'incarner l'opposition républicaine vu la présence de leurs lieutenants dans les institutions. De l'autre côté, Martin Fayulu et Adolphe Muzito sont les figures emblématiques de la résistance populaire et méconnaissent l'existence des institutions en place.

Quant aux feuilletons politico-judiciaires, le spectre de l'arrestation et audition de l'ancien Ministre des Finances, Henri Yav Mulang, semble se matérialiser. Après son refus de se présenter à la police judiciaire des parquets la semaine dernière, cet ex-Argentier pourra recevoir un deuxième mandat de comparution cette semaine sur l'affaire «traçabilité de 100 millions USD de Mutanda Mining». Beaucoup pensent qu'il va rejoindre Kamerhe et consorts à Makala. Et quelle sera la réaction de la famille politique de sieur Mulang ? La justice va-t-elle remonter jusqu'à la barbe du roi ?