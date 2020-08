Ile Maurice: MV Wakashio - Bruneau Laurette dépose une accusation formelle contre deux ministres et le directeur du shipping

Après s'être rendu aux Casernes Centrales pour porter plainte contre le ministre de l'économie bleue et des ressources marines et celui de l'environnement dans le cadre du désastre écologique causé par le MV Wakashio, Bruneau Laurette ne baisse pas les bras. Par le biais de son avocat, Sanjeev Teeluckdharry, il a en ce lundi 17 août, déposé une accusation formelle de «culpable omission» contre les deux ministres, en l'occurrence Kavydass Ramano et Sudheer Maudhoo. Cette plainte concerne aussi le directeur du shipping.

Pour le leader des Maritime Security Operations, les trois protagonistes ont failli à leur devoir et ont omis de réagir promptement lorsque le MV Wakashio a pénétré notre territoire maritime sans l'autorisation du gouvernement mauricien. Cela a, dit-il, provoqué des dégâts irréversibles. «Ils ont laissé 12 jours s'écouler avant de solliciter l'aide des pays 'amis' pour empêcher le désastre de marée noire dans nos eaux».

L'accusation a été déposée devant la Cour de district de Mahébourg et l'affaire sera appelée pour la forme ce vendredi. Par ailleurs, Bruneau Laurette a aussi déposé une accusation provisoire de «stirring up war against the State» contre Sunil Kumar Nandeshwar, capitaine de MV Wakashio et les membres d'équipage.

«Etant donné que la Cour de district n'a pas la juridiction d'écouter cette affaire contre le capitaine, mon client a du déposer une accusation provisoire. Seul le Directeur des poursuites publiques peut loger un procès devant la Cour intermédiaire» précise l'homme de loi à l'express. D'ajouter que pour pouvoir intenter un procès devant la Cour Suprême, une autorisation doit être obtenue par le juge avec un 'certified autorisation 'du DPP.

«En ce qui concerne la Cour de Mahébourg, le DPP peut réclamer l'arrêt des procédures ou 'take over' le procès,» confirme Me Teeluckdharry qui dit attendre tout développement.