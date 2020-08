Ile Maurice: MV Wakashio - 97 experts étrangers ont fait le déplacement à Maurice

The Ile aux Aigrettes nature reserve, home to rare species, is only two kilometres away from the Wakashio ship leaking oil in Mauritius' lagoons.

Depuis que le Wakashio a commencé à répandre son contenu visqueux dans nos lagons,«expert» est devenu l'un des mots les plus couramment utilisés par nos autorités et élus. Mais combien sont-ils et d'où viennent-ils ? Réponses...

Selon un proche du dossier, 97 experts ont foulé le sol Mauricien depuis le 30 juillet dernier. Tous résident à l'hôtel Preskil. Le premier groupe est arrivé le 30 juillet à bord du Stanford HAwk. Il s'agit de sept experts de SMIT Salvors. Puis, le 4 août cinq autres experts de Nippin Salvors sont venus par avion. Ils ont été rejoints par deux experts français de 8 août.

Le 9 août, deux groupes sont venus. Le premier groupe était composé de trois grecs et un néerlandais. Ils étaient appelés par Polyeco. Le même jour, neuf experts français sont venus à bord du Champlain. Le 10 août, deux autres experts grecs de Polyeco ont atterri et le lendemain, deux autres équipes ont fait le déplacement. Six experts japonais et cinq experts de l'UNDP sont venus. Le deuxième groupe a fait le déplacement par jet privé.

Entre le 12 et le 13 août, cinq équipes ont foulé le sol de l'aéroport. Huit experts japonais et cinq experts réunionnais sont arrivés le premier jour, et le lendemain, un autre expert japonais, deux de l'UNDP et 21 du Caire sont venus prêter main forte aux autorités. Le 14 août, sept experts japonais sont venus et le 15 août, trois autres français. Hier, dimanche 16 août, dix experts indiens sont arrivés à Maurice.

Quant au Wakashio, il a été cassé en deux hier. Le remorquage de la partie qui s'est détachée a commencé hier. Le plan est de le tirer à 1 000 mètres en mer, hors de la Exclusive Economic Zone de Maurice.

Par ailleurs, selon une vidéo qui circule, les booms installés à Blue-Bay n'ont pas l'effet escompté car avec le vent, ils se sont déplacés sur les rochers.