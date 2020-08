Egypte: Le PM souligne la nécessité de poursuivre le respect des mesures barrières dans la lutte contre le Coronavirus

Le PM souligne la nécessité de poursuivre le respect des mesures barrières dans la lutte contre le Coronavirus

Le Premier ministre Moustafa Mabdouly a souligné la nécessite de poursuivre le respect des mesures barrières recommandées dans la lutte contre le Coronavirus afin de contenir la propagation de cette pandémie lors de la prochaine période, notamment avec l'approche de la rentrée scolaire et universitaire.

M. Madbouly a tenu lundi une réunion pour suivre la situation médicale face au Coronavirus, et ce en présence des ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khaled Abdel Ghaffar, et de la Santé, Hala Zayed, du conseiller du président de la République pour les affaires de la Santé et de prévention, Mohamed Awad Taguelddine, du président de l'Autorité égyptienne pour l'achat de fournitures médicales et du département de technologie médicale, Bahaa el-Dine Zidane et du président de l'Autorité égyptienne du médicament Tamer Essam.

M. Abdel Ghaffar a indiqué que des décisions avaient été prises lors de la réunion du haut conseil des hôpitaux universitaires en matière de coronavirus dont le maintien des hôpitaux consacrés au traitement des cas d'infection jusqu'au début septembre, notant qu'un plan avait également été élaboré pour faire face à la possibilité de l'émergence de la deuxième vague du Coronavirus.

Il a fait état de la décision du haut conseil pour la reprise de la liste des interventions chirurgicales dans les hôpitaux universitaires ainsi que la reprise du travail des cliniques externes.

Pour sa part, Mme Zayed a fait état des efforts déployés pour assurer le vaccin contre le coronavirus, ajoutant qu'un comité national avait été formé pour surveiller les recherches cliniques liées aux vaccins contre le Covid 19 afin de les avancer régulièrement au Groupe médical sous la conduite du Premier ministre.

Quant aux mesures préventives qui seront adoptées pour la rentrée scolaire et universitaire, Mme Zayed a fait savoir que des propositions et des mesures alternatives seraient examinées avec les ministres de l'Education et de l'Enseignement technique et de l"Enseignement supérieur afin de soumettre ces plans au haut comité de gestion de Coronavirus.

