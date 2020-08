Egypte: Réunion sur les préparatifs techniques de l'accueil par l'Egypte du championnat du monde de handball

Réunion sur les préparatifs techniques de l'accueil par l'Egypte du championnat du monde de handball

Le ministre des Communications et des Technologies de l'information, Amr Talaat et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy ont tenu réunion lundi par visioconférence afin de discuter des préparatifs techniques à la lumière de l'accueil par l'Egypte du championnat du monde de handball en janvier prochain.

Le championnat se déroule dans quatre salles couvertes: Stade du Caire, Salle de la Nouvelle capitale administrative, Salle de la cité de six octobre et celle de la ville de Borg El-Arabe.

M. Sobhy a salué les contributions du ministère des Communications dans les différentes instances internationales qui se tiennent en Egypte.

Pour sa part, M. Talaat a souligné que le ministère était prêt à assurer le soutien technique pour fournir les équipements, les exigences techniques et les services de communication et de technologie de l'information nécessaires conformément aux normes internationales afin que ce championnat soit organisé d'une manière qui convient à la position de l'Égypte et reflète le développement technologique auquel elle est témoin à la lumière de la mise en œuvre de nombreux projets nationaux visant la construction de l'Égypte numérique.

Source: Mena