Guinée: Labé - L'équipe communale rattrapée par sa mauvaise gestion

Une mission d'inspection diligentée par le gouvernorat de Labé a fait le tour des communes de la juridiction pour une sorte d'état des lieux. La mission a décelé bien d'irrégularités dans le fonctionnent de la commune urbaine de Labé, le chef de cabinet du gouverneur Ouremba Traoré et chef de la mission constate :

« sur les 28 documents administratifs recommandés 13 ne sont pas disponibles, nus avons invité puisqu'il faut rappeler que ces documents doivent être avec le secrétaire général de la commune, malheureusement monsieur le secrétaire général a reconnu les faits, les 13 manquent et dans les 13, il y a l'essentiel qu'il faut, pour qu'un conseil se retrouve, il faut la session qui est consigné dans un procès verbal, dans un document, dans un registre, si ce registre est absent, il n'existe pas ça veut dire qu'il n'y a aucune trace et s'il n' a aucune trace, les activités se font comme ça je me demande comment les citoyen vont être informés ?

Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle dans la décentralisation, le principe cardinale : C'estLa restitution, toutes les décisions qui sont prises selon le conseil, la session doivent être affichées mais malheureusement tel n'est pas le cas... »

Selon le patron du cabinet du gouverneur, chaque commune par an doit tenir 4 sessions hormis les sessions extraordinaires mais à Labé trois ont déjà été tenues et de la même mystérieuse et opaque façon.

Un delai a été donné à la commune pour rectifier le tir car l'exécutif qui doit se reunir en dernier ressort pour explorer la faisabilité des décisions prises en ne le fait pas et c'st un autre manquement précise le sieur Traoré, les commissions de travail ne disposent pas toutes de plan d'action opérationnel et des registres de réunion, celles qui en disposent portent sur un seul titre, les courriers envoyés aux conseillers n'ont qu'un seul accusé de réception à date.