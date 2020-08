Sénégal: Alioune Sarr met en avant le tourisme domestique

Le tourisme est l'un des secteurs les plus impactés par la Covid-19. Sa relance appelle une nouvelle approche afin d'attirer les visiteurs. C'est dans ce sens que le ministre de tutelle milite pour un tourisme domestique.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a discuté, le 15 août 2020, à Saly-Portudal, avec les acteurs du secteur touristique des initiatives et actions entreprises ou à entreprendre pour une reprise normale des activités.

Face à la tendance générale observée à travers le monde et qui consiste pour les touristes à rester chez eux, il a appelé les Sénégalais à participer à la relance du secteur.

« Il faut que nous puissions d'abord, nous Sénégalais, exploiter tout le potentiel de notre pays : son héritage culturel, mémoriel et historique.

Je voudrais lancer un appel ici, à Saly, à tous les fonctionnaires de l'État en commençant par les ministères, les directeurs généraux, les directions nationales, les sociétés nationales, bref, tout ce qui est services rattachés à l'État, à répondre à cet appel », a lancé M. Sarr.

Il n'a pas manqué de saluer la campagne marketing en cours lancée par l'Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt) à travers son programme « Taamu Sénégal ».

Après les services de l'État, le ministre a invité les grandes entreprises qui envoyaient leurs enfants en colonie de vacances dans les pays étrangers à leur faire visiter le nôtre afin de le connaitre davantage mais également de participer au développement du secteur par les nationaux.

C'est dans ce sens, a-t-il renseigné, que le Directeur général de l'Aspt, Pape Mahawa Diouf, est en train de rencontrer les dirigeants de ces structures pour discuter des modalités de l'organisation de ces séjours. À ses yeux, le Sénégal a des choses extrêmement positives à montrer et que les nationaux devraient visiter.

L'autre cible du ministre, ce sont les ménages sénégalais. Malgré le prolongement de l'année scolaire, il a estimé que pendant les week-ends, les salariés peuvent prendre quelques jours de vacances pour les passer dans les sites ou réceptifs.

« Cela nous permet non seulement de joindre l'utile à l'agréable, mais de visiter le Sénégal et permettre à notre secteur touristique de se relancer ».

Alioune Sarr a rappelé, pour le déplorer, que sur les 1,6 million de touristes recensés au Sénégal en 2018, seuls 19 % ont concerné nos compatriotes. Un tourisme domestique qu'il convient de développer en tirant des leçons de l'expérience que les pays du monde sont en train de vivre.

« La Covid-19 doit être un élément de réflexion qui déclenche un changement de paradigme. Elle nous a appris qu'il faut compter sur soi-même, compter autour de soi, autour de la région.

Parce que quand on ferme, pour la première fois dans l'histoire, les frontières aériennes dans tous les pays du monde en même temps, cela veut dire que nous devons être résilients, que nous devons nous appuyer sur le tourisme autour de nous », a-t-il martelé. Il a ainsi invité les professionnels à insister sur les produits mais aussi sur les prix pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre.

« L'arrivée de la pandémie a amené tous les pays émetteurs et récepteurs de touristes à se repositionner sur leur demande interne. Donc, si les autres pays essaient de garder leurs touristes chez eux, nous devons pousser pour que nos compatriotes soient nos premiers clients », a estimé le ministre.

Le ministre se félicite d'un « taux de remplissage très satisfaisant durant le week-end du 15 août »

Après la station balnéaire de Saly, Alioune Sarr, ministre du Tourisme et des Transports aériens, a fait un crochet à Ndangane Sambou, dans la commune de Fimela (région de Fatick).

Sur place, il a réaffirmé l'option prise par l'État du Sénégal de promouvoir le tourisme domestique pour relancer l'industrie touristique durement frappée par la pandémie de la Covid-19.

« Plus de 100 000 de nos compatriotes s'activent dans le tourisme et un peu plus de 60 000 au niveau de la plateforme aéroportuaire de l'Aibd », a-t-il rappelé, lançant un appel à au sursaut national.

Il a ainsi invité les différents services de l'État, les ministères et autres entreprises publiques ou privées, en somme, tous les citoyens sénégalais, à participer à cet effort de relance du secteur du tourisme en particulier et de l'économie sénégalaise en général.

L'espoir est permis puisque lors de sa visite, Alioune Sarr a noté, « pour le week-end du 15 août 2020, un taux de remplissage très satisfaisant par une clientèle totalement locale dans tous les réceptifs visités. Même si certains gérants déplorent un déficit pendant la semaine ».

Le crédit hôtelier sera renforcé

Le ministre a assuré les acteurs de l'engagement du Gouvernement à ne pas les laisser tomber. « L'État va continuer à soutenir le secteur à travers le crédit hôtelier qui sera renforcé durant la période post-Covid-19 ou dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (Pres).

Plus de 77 milliards de FCfa ont été injectés dans les deux secteurs du tourisme et des transports aériens, dont 15 milliards alloués au crédit hôtelier.

Ce, pour maintenir l'outil de production (hôtels, campements, restaurants) et autres entreprises intervenant dans la chaine de valeur touristique, mais aussi préserver les emplois ».

En tout cas, pour le tourisme intérieur, la région de Fatick renferme d'attraits touristiques importants que chaque Sénégalais doit connaître, selon le ministre.

Il a cité en exemple le Delta du Saloum, classé patrimoine mondial de l'Unesco et membre du Club des plus belles baies du monde. Il dispose également d'une centaine d'établissements touristiques et a un actif culturel historique riche et varié.