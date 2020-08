Cote d'Ivoire: Recensement des Pme des villes secondaires - L'opération de recensement lancée à San Pedro

La place Ado de San-Pedro a accueilli, le 10 août, la cérémonie de lancement de l'enquête terrain des opérateurs économiques, associations de femmes, de jeunes et de coopératives initiée par Felix Anoblé, ministre de la Promotion des Pme.

La cérémonie s'est déroulée en présence des partenaires institutionnels et techniques de l'État de Côte d'Ivoire, parties prenantes du projet Piducas : Projet d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des villes secondaires (Piducas).

Cette opération va mobiliser 39 enquêteurs sur le terrain durant des semaines et vise à les aider à se propulser haut en tant qu'entreprenant et/ou entrepreneurs.

Elle s'inscrit précisément dans la composante appui au développement du secteur privé du projet financé par le groupe de la Banque mondiale, et qui comprend trois composantes interconnectées dont l'amélioration, la performance de l'infrastructure économique et le renforcement des institutions, la règlementation et la gestion urbaine. Bouaké et San-Pedro sont choisis pour la phase pilote.

Félix Anoblé, président de la cérémonie, a exhorté les entreprises à s'approprier les opportunités offertes par la structure Côte d'ivoire Pme sous tutelle de son ministère, afin de sortir de l'informel en bénéficiant du statut de l'entreprenant et/ou de l'entrepreneur à même de créer une classe d'hommes, de femmes d'affaires et d'industriels compétitifs.

Selon Opely Firmin, représentant du Piducas, le travail des agents déployés sur le terrain va consister à recenser les entreprises formelles et non formelles ainsi que des structures d'appui implantées dans la région de San-Pedro.

Ensuite, l'on s'emploiera à faire l'état des lieux de l'écosystème de ces entreprises aux fins d»élaborer un manuel d'exécution pour la conception et la réalisation d'un programme d'entrepreneuriat.

L'expert en entrepreneuriat a également indiqué que le recensement permettra d'élaborer un répertoire de toutes les entreprises avant d'exhorter les entrepreneurs à participer massivement et loyalement à l'opération qui, in fine, va leur ouvrir des opportunités d'appuis multisectoriels et accroître leur compétitivité en générant des emplois pour les jeunes et les femmes.

Bamba Lassiné et Ayamou Laurent, responsables du consortium (Avsi-Lattanzion- Cpcaf) chargé de la réalisation du projet ont entretenu les opérateurs économiques présents sur le mode opératoire de l'enquête terrain et les dispositions à prendre pour sa réussite.