Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - Des malfrats mis aux arrêts par la police nationale à Boussé

En effet, spécialisé dans le vol et le trafic d'engins à deux et trois roues, le réseau, composé d'une dizaine de membres, était subdivisé en deux sous-groupes.

Le premier se chargeait d'opérer à Boussé et à Ouagadougou dans les domiciles et lieux publics, notamment les parkings, et emportait aussi bien des vélomoteurs de toutes marques que des tricycles.

Le second, quant à lui, avait pour rôle de convoyer le butin obtenu jusqu'à Douma, localité située à une trentaine de kilomètres de Ouahigouya et à Minta en territoire malien, pour y être livré à des revendeurs.

Au moment de leur interpellation, les mis en cause avaient en leur possession, douze motocyclettes de diverses marques, deux tricycles, et divers autres objets dont deux plaques d'immatriculation et une carte grise.

La police nationale salue la collaboration des populations qui a permis l'atteinte de ce résultat. Elle les invite, par ailleurs, à toujours dénoncer tout cas suspect aux Forces de Défense et de Sécurité via les numéros verts que sont : le 17 (Police Nationale), le 16 (Gendarmerie Nationale) et le 1010 (Centre National de Veille et d'Alerte).

Toute personne ayant perdu son engin dans ces circonstances est invitée à se rendre au Commissariat de Police de Boussé munie de document justificatif pour rentrer en possession de sa monture.