Burkina Faso: «Usurpation de titre», «escroquerie» - Le CDP menace de traîner Mahamadi Kouanda en justice

«Dans le journal L'Observateur Paalga numéro 10160 du Vendredi 14 Aout à la page 23, il nous a été donné de lire une publication intitulée "communiqué" et signée « CDP: DEMOCRATIE-PROGRES-JUSTICE. Pour le Courant KOUANDA Mahamadi Lamine ».

Par ce communiqué, ce dernier invitait les candidats à la candidature du CDP pour les élections législatives de novembre 2020 à retirer des formulaires de candidature.

Cette publication qui se caractérise par une violation gravissime des textes du parti, du code électoral et aussi du code pénal en ce que KOUANDA Mahamadi Lamine, suspendu du parti pour actes d'indiscipline graves, s'illustre encore par la commission des infractions de faux en écriture privée, usage de faux, usurpation de titre, escroquerie par appel à contribution.

En attendant de saisir le Parquet du Procureur du Faso de ces faits délictueux, le CDP invite ses militants et militantes à se démarquer absolument de ces agissements délictueux contraires aux intérêts du parti.

En rappel, la procédure de sélection des candidats à la candidature du CDP pour les élections législatives de novembre 2020 et notamment la constitution des dossiers de candidature a déjà fait l'objet d'un communiqué du Président du Parti en date du lundi 10 aout 2020.

Le CDP invite par conséquent ses militants et militantes à ne point tomber dans le piège de l'arnaque car le CDP est un et indivisible et dès lors toute candidature faite en dehors des instances régulières et habilitées du parti est nulle et non avenue.»

Démocratie-Progrès-Justice