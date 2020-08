Angola: Rythmique du centre du pays marque Live no Kubico

Luanda — Les musiciens Proletário et Bessa Teixeira et le groupe Kumby Lyxya ont offert, dans un après-midi de symbiose de la rythmique du Plateau Central, trois heures de joie et de nostalgie pour les mélomanes angolais.

Après une semaine de douleur et de deuil face à la mort de Waldemar Bastos et Carlos Burity, deux grandes références de la musique angolaise, les invités de Live no Kubico de cet après-midi ont transporté les Angolais dans un voyage dans la mosaïque rythmique riche et diversifiée de Huambo et Cuanza Sud.

De xirimina à sungura, en passant par kixindica, kingôxa et kiango zuza, le dimanche après-midi a été non seulement marqué par la prestation des invités du jour, mais aussi par les hommages à Carlos Burity, Waldemar Bastos et Tchissica Artes.

Se succédant sur scène, les fans ont eu l'occasion de danser sur des thèmes tels que Man Prole, Maladolo, Madó, Scania 111, Kimbombeia, Mama Kudile, Kizombas, dans la voix de Proletário, Kamboketo, Okasipi, entre autres.

Destiné à collecter des soutiens pour les plus vulnérables, "Live no Kubico" à TPA a compté sur la participation de grands artistes angolais.

Ont déjà participe à ce programme Paulo Flores / Bonga / Yuri da Cunha au concert "3 G do Semba", Anselmo Ralph, Matias Damásio, Euclides da Lomba / Patrícia Faria et Dom Cateano / Edmásia, les 4 derniers en duos.

Outre TPA, «Live no Kubico» est diffusé en direct sur différents réseaux sociaux, en partenariat avec Platina Line.