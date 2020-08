Congo-Kinshasa: Butembo - Les jeunes réfléchissent pour mettre fin à l'influence négative des groupes de pression sur eux

Les jeunes de Butembo sont de plus en plus sous une influence négative des groupes de pression et des associations dont ils sont membres. Ce constat est de Michael Vutsapu, responsable du Groupe Academia RDC, une structure qui encadre les jeunes sur entrepreneuriat.

Au cours d'une réunion tenue dimanche 16 août avec les représentants des structures des jeunes en vue de réfléchir sur des actions communes à mener pour changer cette situation, Michael Vutsapu a interpellé les autorités car, d'après lui, elles semblent avoir abandonné la jeunesse.

" A partir de cette unité nous aurons au moins à bien redéfinir nos actions au courant de ce mois qui est dédié à la jeunesse, qu'on voit comment nous pouvons aussi faire sortir des actions communes, c'est pourquoi nous avons songé, nous comme Groupe Academia de voir comment on peut appeler les autres, que ça soit une journée de réflexion afin qu'on voit comment mettre fin à cette situation qui ne cesse à dénaturer même le nom de la jeunesse toute entière à travers la région. La jeunesse semble être abandonnée dans ses actions d'autant plus que, il n'y a pas de promotion, pas d'accompagnement d' entrepreneuriat ; c'est une façon aussi d'éveiller la conscience de nos dirigeants qu'ils voient comment nous pouvons aussi réserver une place importante à la jeunesse afin qu'elle puisse songer aussi à son organisation et la reconstruction du pays sera réaliste", a-t-il indiqué.