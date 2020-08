Algérie: Les rencontres de concertation pour une stratégie d'organisation de l'activité des associations et de la société civile

Batna — Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, a affirmé dimanche à Batna que "les rencontres de concertation avec les associations et acteurs de la société civile seront poursuivies pour bâtir une stratégie future qui permettra d'organiser l'activité du mouvement associatif et l'habiliter à jouer son rôle fondamental dans le développement".

Au cours d'une rencontre avec les représentants du mouvement associatif local à la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa, M. Berramdane a souligné que "ces rencontres ne sont ni occasionnelles ni conjoncturelles mais sont animées par le souci de concertation avec les acteurs de terrain que sont les associations et les animateurs de la société civile".

Il a également assuré que ces rencontres entamées à Oran puis Ouargla, Bechar, Constantine et Batna seront poursuivies pour cibler l'ensemble des 48 wilayas du pays.

"L'objectif voulu, a-t-il encore affirmé, est la concertation constructive car nous recherchons des associations indépendantes dans le cadre de la loi qui apportent un plus à travers une organisation qui encadre la formation et les échanges d'expériences et réhabilite mieux la société civile au côté des institutions de l'Etat élues ou administratives dans le but de servir au mieux le citoyen et la patrie".

M.Berramdane a également rappelé l'accent porté par le président de la République Abdelmadjid Tebboune sur le rôle important assumé par les associations et acteurs de la société civile dans l'accompagnement des institutions de l'Etat dans la lutte contre l'épidémie du nouveau coronavirus et son rôle futur dans le développement.

Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger qui était accompagné du wali de Batna, Toufik Mezhoud a écouté les propositions et préoccupations exposées par les présidents d'associations et représentants de la société civile qui ont été toutes enregistrées.