Sénégal: Assistance alimentaire - Le Japon octroie un don de plus d'un milliard de FCFA

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott et Arai Tatsuo, ambassadeur du Japon au Sénégal, ont procédé ce lundi 17 août, à la signature de l'échange de Notes relatif à l'assistance alimentaire du Japon au bénéfice du Sénégal, d'un montant de deux cent cinquante millions (250 000 000) de yens, soit plus d'un milliard deux cent cinquante millions de (1 250 000 000) de FCFA.

«A travers ce don, le Japon soutient les efforts du Gouvernement du Sénégal pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Il permettra l'achat de riz pour faire face au déficit de la production agricole et favorisera le renforcement du stock national de sécurité alimentaire.

Le produit de la vente sera accumulé dans le Fonds de contrepartie en vue du financement de projets de développement socio-économique de l'Etat », précise-t-on dans un communiqué de presse.

Selon Amadou Hott, à travers cet important programme d'assistance alimentaire, le Japon soutient les efforts de notre gouvernement pour le renforcement de la sécurité alimentaire. Il a souligné que l'aide alimentaire occupe une place importante et même privilégiée dans la coopération entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur Arai, ce don constitue une partie de l'aide du Japon pour soutenir les efforts du Sénégal contre le fléau de la Covid-19, montant total de 10 milliards de Francs CFA.

Par ce geste, déclare le diplomate, le Gouvernement du Japon entend soutenir le Gouvernement du Sénégal qui fournit des efforts considérables pour assurer la sécurité alimentaire, une dimension accentuée lors de la discussion à la septième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad7) en 2019.

Il a rappelé que le riz occupe une place centrale dans l'alimentation du peuple Japonais comme dans celle du peuple Sénégalais. C'est pour cette raison, poursuit-il, que l'assistance alimentaire du Japon au Sénégal est associée à l'envoi d'experts en agriculture qui transfèrent leur connaissance et leur savoir-faire aux agriculteurs sénégalais et à la vulgarisation de semences plus adaptées aux conditions africaines tels que le Nerica. L'objectif est d'augmenter la production alimentaire pour une solution structurelle.