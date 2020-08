Maroc: Covid-19 - L'essentiel des recommandations de la note stratégique tripartite du HCP, SNU et de la BM

Casablanca — Voici l'essentiel des cinq recommandations de la note stratégique tripartite, réalisée conjointement en juillet 2020 par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), le Système des Nations Unies (SNU) et la Banque Mondiale (BM), sur l'impact social et économique de la crise du nouveau coronavirus (covid-19) au Maroc:

- Élaboration d'un nouveau modèle d'équilibre économique et de développement durable, aligné avec la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et appuyé par un suivi des indicateurs déjà disponibles. Cette recommandation implique, dans un premier temps, de soutenir l'analyse d'impact de la crise sur les différents secteurs, l'appui à la planification de la réponse économique et sociale, ainsi que la gestion des ressources.

- Innover dans la collecte et l'analyse des données contextualisées afin de ne laisser personne pour compte.

- Voir la crise comme une opportunité de renforcer la régionalisation avancée et valoriser le rôle de la société civile.

- Accorder une attention particulière à l'évolution de la pauvreté multidimensionnelle et à la planification d'une réponse inclusive. Il s'agit notamment de planifier une réponse adaptée aux segments de la population les plus durement touchés par la crise, et donc les plus vulnérables à basculer dans la pauvreté.

- Investir dans la continuité des services publics de santé, d'éducation et d'administration durant et après la crise.