Soudan: Le Cabinet souligne l'importance de produire un modèle Soudanais de Justice Transitionnelle

Khartoum — Le Premier Ministre, Dr Abdullah Hamdouk, a souligné l'importance de réaliser la justice transitionnelle et les changements révolutionnaires appelés par la Glorieuse Révolution de Décembre, d'œuvrer pour effectuer le changement et l'accomplissement des tâches de construction et la reconstruction.

Dans son communiqué aujourd'hui à l'occasion du premier anniversaire de la signature du document constitutionnel, le Premier Ministre a appelé à l'importance du soutien politique et populaire, au travail dans l'esprit d'unité pour accomplir les tâches et produire un modèle Soudanais qui ouvre la porte devant le futur et pave la voie devant la transition.

Il a dit que les tâches de gestion de l'État, qui portent l'héritage d'une gouvernance irrationnelle, et les lois restreignant la créativité et les libertés, ne sont pas une chose facile, mais plutôt une route sinueuse entre hauts et bas.