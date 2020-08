Congo-Brazzaville: Nouveau siège du Parlement - L'ouvrage sera livré au premier trimestre 2021

Initialement prévue en juillet 2020, l'inauguration du siège du Parlement, au rond-point ex-CCF, à Brazzaville, aura lieu finalement au début de l'année prochaine. Les travaux ont été retardés à cause de la pandémie du coronavirus(Covid-19), selon le ministère en charge des Grands travaux.

Le bâtiment de deux blocs de trois niveaux chacun est entièrement financé par le gouvernement chinois à hauteur de 34,4 milliards FCFA, s'inscrivant dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Les travaux sont réalisés par l'entreprise chinoise Jiangsu Provincial construction group corporation limited. Comprenant un bloc pour le Sénat et un autre pour l'Assemblée nationale, s'ajoute la grande salle polyvalente de banquets avec terrasse accessible.

La communication entre les deux blocs est assurée par des coursives. L'Assemblée nationale dispose d'un hémicycle de cinq cents places dont l'implantation est diamétralement opposée à celui du Sénat qui comprend trois cents places. Il est prévu, à l'entrée de chaque institution, des places de stationnement couvertes par les membres des bureaux. Cinq cent quarante places de stationnement sont disponibles pour l'ensemble de l'espace d'une surface bâtie de 24 408 mètres carrés dont 23 997 en superstructures et 411 mètres carrés en infrastructures.

Le boc de l'Assemblée nationale comprend sept salles de réunions de cinquante personnes ; une salle de presse ; deux salles VIP ; des salles techniques ; deux salles de commissions permanentes et auxiliaires ; une salle de soins de santé ; une bibliothèque et archives et des toilettes. Le bloc du Sénat, quant à lui, compte sept salles de réunions de cinquante personnes chacune ; une salle de presse et deux salons VIP ; des salles techniques ; deux salles de commissions permanentes et auxiliaires et une salle de soins de santé.

L'ensemble du bâtiment dispose des commodités suivantes : trois ascenseurs par bloc ; un système vidéo surveillance ; un système de sécurité incendie et extinction ; un système de réception satellite et radiodiffusion ; un système de câblage synthétique (fibre optique et autres réseaux) ; un système de sonorisation et écran géant ; un système d'alimentation, de traitement et d'évacuation des eaux.

Avec la construction de cet édifice public et d'autres ouvrages, la Chine confirme sa position de premier partenaire de la République en matière d'infrastructures.