Congo-Brazzaville: Lutte contre la Covid-19 - L'ordre rétabli aux alentours des stades

La mesure prise par la Coordination nationale de gestion de la Covid-19 interdisant la pratique du sport individuel et les promenades en groupe notamment aux alentours des infrastructures sportives est respectée à la lettre sous l'œil vigilant de la Force publique.

L'interdiction de la pratique du sport individuel et les promenades en groupe de plus de trois personnes sur les voies et espaces publics notamment la corniche et les alentours des stades de Brazzaville ainsi que les bords (plages) de l'océan atlantique à Pointe-Noire au Kouilou, font partie des recommandations prises par la Coordination nationale de gestion de la pandémie, lors de la réunion du 11 août.

La traduction de cette mesure dans les faits ne s'est pas fait attendre. Dans la matinée du dimanche 16 août, les abords du stade Alphonse-Massamba-Débat et d'autres espaces publics qui drainaient, chaque dimanche matin, des milliers des sportifs professionnels et amateurs étaient vides. Les éléments de la Force publique déployés veillent au respect de la mesure annoncée par la Coordination nationale de la gestion de la pandémie de Covid-19 afin de prévenir sa propagation qui prend des proportions importantes suite au relâchement observé en cette période de déconfinement progressif.

Les sportifs de leur côté s'emploient à contourner cette mesure qui est pour eux une difficulté tout en reconnaissant sa valeur salvatrice dans le cadre de la lutte contre la pandémie. « Il existe des maladies non transmissibles dont le sport fait partie des remèdes. Nous sommes donc obligés de faire du sport en tenant compte des décisions des pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 car nous n'avons pas des moyens pour payer les clubs de fitness qui font le sport en salle », a expliqué Armel Mboungou, membre d'un club de marcheur de la capitale. Sur certaines artères, en effet, les marcheurs font du sport sans être en groupe. Ils font de leur mieux pour observer une certaine distance en groupe de trois.

Point épidémiologique

Le pays compte désormais 3835 cas confirmés de Covid-19, 1630 guéris et 76 décès soit 1,98% de taux de létalité, selon le point épidémiologique fait le 16 août par le coordonnateur technique national du comité de lutte contre la pandémie, le Dr Gilbert Ndziessi. La contamination est plus élevée à Brazzaville 2506 cas et Pointe-Noire 1118 cas soit 91,9% de l'ensemble des malades sur le territoire national.

Dans les autres départements, la réalité est tout autre. Sangha 52 cas, Kouilou : 51 cas, Niari 47 cas, Bouenza 20 cas, Pool : 18 cas, Cuvette Ouest : 12 cas, Lekoumou 6 cas, Cuvette 5 cas. A ce jour, aucun cas enrégistré dans la Likouala et les Plateaux.