Congo-Brazzaville: Adicomawards - L'humour congolais en rude compétition

Riches K et Félix Kisabaka sont tous deux nominés dans la catégorie Humour et en lice pour le plébiscité du meilleur de la créativité digitale dans leur domaine en Afrique francophone à la quatrième édition de l'Adicomdays, prévue le 23 octobre 2020 au Grand théâtre national, à Dakar.

Jusqu'à ce lundi 17 août à midi, les humoristes Riches K et Félix Kisabaka parrainés par Gondwana productions figuraient dans le Top 10 des trente et un de l'Afrique francophone en lice pour l'Adicomawards 2020. Respectivement septième et huitième avec 1 593 votes accumulés pour le premier et 1 348 pour le second.

Ce score, jusqu'ici bien modeste, a bien besoin d'être boosté par tous les internautes congolais dont les votes déterminants sont vivement sollicités par les humorsites kinois. Candidats de RDC, Riches K et Félix sont largement devancés par Babacar Camara qui vient en tête de liste avec ses 16 960 votes. Le Sénégalais, suivi du Béninois Axel Merryl qui aligne 7 776 voix, en dessous de la moitié de son coriace prédécesseur, mène assez largement le jeu. L'autre grand écart est celui qui sépare le deuxième des trois suivants assez groupés dans la fourchette de 3 500 votes à 3 100 votes. Il s'agit du Béninois Ibra Yatt 3 553, talonné par les Ivoiriens Biggy King et Stoni Love qui ont obtenu respectivement 3 483 votes et 3 116 votes. Le plus proche challenger des humoristes congolais Riches K et Félix Kisabaka est le Béninois Jojo le comédien, 2 131 votes. La bataille est certes rude mais pas impossible à remporter en conviennent les humoristes qui ont un assez bon public à Kinshasa et des followers répartis à travers le monde.

Riches K Jeune talent parrainée par Canal+

Doublement nominé, Riches K a un autre défi à relever. Il est également en lice avec cent-quarante-et-un autres africains dans la catégorie Jeune talent parrainée par Canal+. Il aura encore plus fort à faire vu qu'ici le champ plus élargi des domaines en compétition donne lieu à un nombre plus important de candidatures qui dès lors couvrent diverses compétences et expertises. Football, musique, entrepreneuriat, mode, photographie, agronomie, médias, humour, etc. Le Congolais est soixante-deuxième avec 126 votes. Le jeu est donc plus serré entre les cent-quarante-deux candidats qui ont pour tête de file le Sénégalais Stan Diop YouTubeur-influenceur de la plateforme Les Outsiderz qui mène très largement le jeu avec 9 139 votes.

L'Adicom Days (Africa Digital Communication) est un événement fédérateur de l'Afrique francophone porté par le lab créatif Totem Experience West Africa depuis 2017. Il réunit depuis lors près de 400 acteurs clés de la communication digitale africaine (marques, influenceurs et institutions) en l'espace de deux journées, apprend-on. La rencontre internationale est organisée autour de trente intervenants du continent africain et d'Europe. L'Adicom Days est dédié aux échanges sur « les tendances social media, brand content » et partages sur « leurs insights marchés », fait savoir l'organisation. C'est aussi un moment idéal où se font les présentations des études des meilleures campagnes de contenus de marque en vue d'une exposition des meilleures pratiques.

La cerise sur le gâteau, c'est l'événement de clôture sanctionné par la remise des Adicom Awards. Un prix qui récompense le meilleur dans les sphères de la créativité, le talent et l'innovation dans la communication digitale africaine répartis dans sept catégories. Il s'agit de : « Tech », « Migrations » d'Adicom4good parrainée par Migrants as Messengers de l'OIM, « Jeune talent » parrainée par Canal+, « Voyage » parrainée par Air France, « Food », « Humour » parrainée par Gondwana productions, Beauté parrainée par Mixa et du « Coup de cœur » parrainée par TV5 Monde Afrique.