Congo-Brazzaville: Fondation Jan Michalski - Un programme de résidence d'écriture ouvert à tous

Dans le cadre de son programme 2021, la Fondation Jan Michalski accepte, à présent, les candidatures pour sa prochaine résidence d'écriture en Suisse. Les écrivains, compositeurs et artistes du monde entier, sans restriction d'âge, peuvent postuler au plus tard le 14 septembre.

Les résidences sont ouvertes à tout type d'écriture. Si les écrivains et traducteurs sont accueillis en priorité, les compositeurs, interprètes, musiciens et les artistes d'autres disciplines où l'écriture serait au centre de leur projet, peuvent aussi postuler. Les résidences peuvent se tenir en deux semaines ou six mois et la durée du séjour doit correspondre aux besoins du projet.

Pour postuler, les candidats devront joindre à leurs demandes : un curriculum vitae, une description du projet, un extrait des travaux réalisés. L'envoi des dossiers de candidature se fait via un formulaire accessible en ligne. Et, les dossiers sont à rédiger en anglais ou en français.

L'évaluation des candidatures se fera sur la qualité du projet, l'adéquation entre le projet et la durée du séjour demandée ainsi que sur le parcours professionnel du candidat. Pour les artistes en herbe, ils seront sélectionnés sur base de la qualité de leur projet et la motivation qu'ils mettront en avant dans leur dossier. Les candidatures retenues seront notifiées en novembre 2020 et l'accueil des premiers résidents se fera dès février 2021.

Pour accueillir les participants, la Fondation Jan Michalski a mis en place six cabanes de résidence et une autre qui fait office d'espace de cuisine, de vie en commun et de détente pour les résidents. S'agissant des modalités de prise en charge, les résidents se verront attribuer, entre autres, un logement individuel dans l'une des sept cabanes pour la durée nécessaire à la réalisation de leur projet d'écriture, une allocation forfaitaire de 1200 CHF (environ 1300 USD) par mois, un accès libre à la bibliothèque de la Fondation en journée...

Notons que la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature a été créée en 2004 à Montricher, en Suisse, par Vera Michalski-Hoffmann en mémoire de son époux, afin de perpétuer leur engagement commun envers les acteurs de l'écriture. Elle a pour mission de favoriser la création littéraire et d'encourager la pratique de la lecture à travers diverses actions et activités, parmi lesquelles l'organisation d'expositions et d'événements culturels en lien avec l'écriture et la littérature, la mise à disposition du public d'une grande bibliothèque multilingue, l'attribution d'un prix annuel de littérature mondiale, l'octroi de soutiens financiers et l'accueil d'écrivains en résidence.