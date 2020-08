Congo-Brazzaville: Covid-19 - Une campagne de sensibilisation et de formation des relais communautaires

L'activité organisée dernièrement par Caritas Congo, en partenariat avec les Caritas diocésaines Molegbe et Budjala, dans les zones et les aires de santé situées dans la partie nord et sud de l'Ubangi, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Un monde sans faim » aux diocèses de Molegbe et de Budjala.

Le projet dont la coordination est assurée par le Service de promotion de développement (SPD) de la Caritas Congo a une durée de cinq ans allant de 2018 à 2022. En tout, quatre-vingt-neuf personnes ont été formées et outillées lors de cette activité menée en vue de former des relais communautaires. Ces derniers devaient à leur tour sensibiliser les populations au niveau de leurs villages sur la covid-19.

Les cérémonies du lancement de cette campagne de sensibilisation contre le coronavirus se sont déroulées dans quatre centres de formation, à savoir Gemena, Budjala, Gbadolite et Libenge. Les médecins chefs de zones de Gbadolite, Gemena, Libenge ont abordé lors de cette formation l'historique de la pandémie et ses conséquences. Ce volet de la formation a été suivi par les membres des comités locaux de la riposte contre la Covid-19. Les formateurs ont également parlé de la politique gouvernementale de la riposte et du système sanitaire de cette dernière. L'autre sujet abordé a porté sur le programme de la formation et de sensibilisation à la covid-19.

Au cours de cette campagne, des matériels de protection ont été remis aux paroisses, aux communautés religieuses et aux bureaux administratifs. Il s'agit notamment de deux cent cinquante seaux de lave-mains avec savon liquide, mille cinq cent cache-nez, huit thermo flash ainsi que quarante mégaphones. Toute cette assistance a été aussi donnée aux hôpitaux de référence, aux dispensaires et centres de santé, aux universités et écoles secondaires. Le projet « Monde sans faim » est financé par le gouvernement allemand à travers la Caritas Allemagne, dans les provinces du nord et du sud-Ubangi en RDC. Son objectif spécifique est d'augmenter le revenu et d'améliorer de manière durable la situation alimentaire de cinq mille familles de paysans vivant dans lesdites provinces.