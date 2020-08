Maroc: La commission des AE du Parlement péruvien salue les progrès accomplis par le Maroc sous le règne de S.M le Roi

La commission des relations extérieures du Parlement péruvien a salué les grands progrès réalisés par le Maroc pour renforcer l'Etat de droit et le développement social sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Le chef de ladite commission, Gilmer Trujillo Zegarra, a indiqué dans un communiqué, publié à l'occasion de la Fête du Trône, que le Maroc est parvenu, depuis l'accession de SM le Roi au Trône de Ses Glorieux ancêtres, à renforcer l'Etat de droit et à faire du développement humain le maître-mot de ses différentes stratégies de développement.

De même, il a mis en évidence la qualité des relations entre le Maroc et le Pérou, soulignant que les deux pays entretiennent des relations d'amitié et de coopération historiques et excellentes fondées sur les valeurs du dialogue et de la promotion d'un développement économique durable.

Dans le même contexte, il a évoqué l'installation du Groupe d'amitié parlementaire Pérou-Maroc au Parlement péruvien, notant que ce mécanisme met en évidence les excellentes relations entre les institutions législatives des deux pays.

Le groupe d'amitié, présidé par Martha Gladiz Chávez Cossío, tête de liste du parti "Force Populaire" et ex-présidente du Parlement péruvien, vise à renforcer le rapprochement entre les deux pays et l'échange d'informations et d'expériences en matière parlementaire, ainsi qu'à promouvoir le dialogue, la coopération et la concertation sur des sujets d'intérêt commun.

Cette initiative vient conforter le dynamisme positif des relations bilatérales, mettant en exergue le rôle que ce nouveau groupe d'amitié parlementaire peut jouer dans la promotion de la coopération multidimensionnelle et la consolidation des liens d'amitié entre les deux pays, notamment par le lancement d'initiatives et d'activités parlementaires conjointes.