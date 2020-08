Soudan: Le Ministre aux AE par intérim reçoit les lettres de créance de l'Ambassadeur du Japon

Khartoum — Le Ministre des Affaires Etrangères par intérim, Omer Gamar Eddin, a reçu aujourd'hui dans son bureau M. Hattori Takashi, le nouvel ambassadeur du Japon au Soudan, qui a présenté une copie de ses lettres de créance ambassadeur du Japon à Khartoum.

Le ministre a salué, lors de la réunion, les expériences Japonaises dans de nombreux domaines, soulignant la nouvelle approche du pays pour former des partenariats de travail efficaces avec le monde, et l'importance de bénéficier des grandes capacités et de l'expertise Japonaises pour contribuer à la renaissance du pays. .

De son côté, l'ambassadeur a présenté sa longue biographie dans le secteur privé, soulignant la disposition de son pays à relancer les relations économiques avec le Soudan et de renforcer la coopération technique et académique, faisant allusion aux énormes ressources naturelles et humaines du Soudan et la possibilité de les utiliser pour pousser en avant les relations entre les deux pays.