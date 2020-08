Sud-Soudan: Daglo arrive à Juba à la tête de délégation du gouvernement aux pourparlers de paix

Juba — - La délégation du Gouvernement Soudanais pour les négociations de paix, dirigée par le Premier Vice-Président du Conseil Souverain de Transition, lieutenant-général Mohamed Hamdan Daglo, est arrivée aujourd'hui à Juba, capitale de l'État du Soudan du Sud pour participer aux négociations en cours pour compléter le dossier des arrangements sécuritaires pour les deux régions en vue de la signature initiale de l'accord de paix.

La délégation comprend le lieutenant général Shams El Din Kabbashi et le professeur Mohamed Hassan Al-Taaishi, les membres du Conseil Souverain de Transition.

La délégation a été précédée par l'arrivée du Conseiller du Premier Ministre pour la paix, professeur Juma'a Kinda Kaddoda, une délégation des leaders des Forces de la liberté et de changement, qui inclut Khaled Omer Youssif, Ismail Al-Taj et Maryam Al-Sadiq, dan le but d'accélérer les négociations et de régler le dossier des arrangements de sécurité.

La délégation du lieutenant-général Daglo a été reçue à l'aéroport de Juba par le Premier Vice-Président de l'État du Sud-Soudan, Dr Riek Machar, le conseiller du Président du Sud-Soudan pour les Affaires de Sécurité Tut Galwak, le membre de l'équipe de médiation Dr Dhieu Matouk, le chargé d'affaires du Soudan à Juba Jamal Malik, et les leaders de la lutte armée du Front révolutionnaire, Al-Hadi Idris et Yasser Saeed Arman

Il est à noter qu'une délégation dirigée par le Ministre de la Défense, Général Yassin Ibrahim Yassin, est arrivée à Juba jeudi dernier et a tenu plusieurs sessions avec les mouvements de lutte armée, au cours desquelles elle est parvenue à un accord complet sur l'intégration des forces entre le gouvernement Soudanais et le SPLM, aile d'Agar, avec des professionnels des médias et des conseillers qui sont arrivés à Juba hier.

Le membre de l'équipe de médiation Dr Dhieu Matouk, a indiqué plus tôt que la présence de la délégation de sécurité conduite par le ministre Soudanais de la Défense et l'arrivée de la délégation souveraine dirigée par Mohamad Hamdan Daglo contribuait à accélérer le processus de résolution des arrangements sécuritaires et puis la signature d'un accord initiale.