Algérie: Internet - AT baisse ses tarifs résidentiels, lance le Pack jeunes entrepreneurs

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a annoncé lundi à Alger une baisse par Algérie Télécom allant jusqu'à 50% de ses tarifs internet très haut débit ADSL et fibre, et le lancement du Pack jeunes entrepreneurs à un prix "attractif".

"Désormais, le nouveau tarif du débit 8 Mbps est au même tarif que celui de la 4 Mbps soit 2599 Da/mois au lieu de 3599 Da/mois, et celui de 20 Mbps est de 4999 Da/mois au lieu de 7900 Da/mois, a-t-il précisé à l'occasion de la signature d'une convention entre le ministère de la Poste et des Télécommunications et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial.

Quant au nouveau tarif du débit 100 Mbps, ce dernier est proposé au prix de 9999 Da/Mois au lieu de 24500DA/mois, a-t-il ajouté.

Le ministre a annoncé également le lancement du pack jeunes entrepreneurs avec des tarifs "très attractifs, destinée aux entreprises financées dans le cadre des dispositifs ANSEJ, CNAC et ANGEM.

Ce pack, dont les micro-entreprises, TPE, professions libérales et artisans pourront également en profiter, est composé d'une connexion internet très haut débit et d'une ligne téléphonique fixe. Il offre aussi de la gratuité et de l'illimité sur les communications téléphoniques ainsi que des réductions sur les services de l'hébergement, la conception de sites web mais aussi la possibilité d'avoir une adresse IP.

Le pack 2000 DA offre au client un débit de 5 Mbps, une réduction de 20% pour l'hébergement, la conception de site web et une adresse IP fixe, ainsi que 20 annonces/mois offertes dans le site e-commerce d'Algérie Télécom.

Pour 3990 DA, le client bénéficiera d'un débit de 10 Mbps, d'une réduction de 30% pour l'hébergement, la conception de site web et une adresse IP fixe, ainsi que 40 annonces/mois offertes dans le site e-commerce d'AT. D'autres offres sont proposées sur le site d'Algérie Télécom.

Cette nouvelle tarification, qui intervient quelque mois seulement après la précédente, confirme la volonté d'Algérie Télécom de répondre aux mieux aux attentes de ses clients, mais surtout de rendre le très haut débit accessible pour tout le monde, a indiqué, pour sa part, le directeur général d'Algérie Télécom, Mounir Jawaher.