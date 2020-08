Ile Maurice: A Sir Leckraz Teelock SSS, étudiants et enseignants ont confectionné des boudins longs de 275m

Comme des milliers de Mauriciens, ils ne pouvaient pas rester insensibles face au désastre écologique auquel notre pays fait face depuis que le MV Wakashio a commencé à déverser de l'hydrocarbure dans nos eaux. Main dans la main, ils ont préparé des boudins qui ont ensuite été transportés à Grande-Rivière-Sud-Est, vendredi. Eux sont des élèves du collège d'État Sir Leckraz Teelock, à Flacq.

Les images montrant l'ampleur du désastre, le 7 août dernier, ont choqué tout un chacun. Le recteur de Sir Leckraz Teelock SSS, Yugesh Panday, affirme qu'on ne pouvait rester les bras croisés. Des bras, justement, il y en a par centaines au collège. Ceux des étudiants, des enseignants... Il passe un coup de fils au head boy qui, à son tour, mobilise les étudiants sur de différents réseaux sociaux.

Lundi 10 août. Une rencontre a lieu entre le recteur, le head boy, des étudiants et des enseignants. La première idée qui leur vient à l'esprit: constituer une équipe de volontaires pour se rendre à Falaise Rouge, à Ferney, où se dirigeait l'huile lourde. "Mais cela n'était pas réalisable car on est toujours en situation de vigilance du COVID-19. Puis, comme le gouvernement avait déclaré certains endroits comme zones sinistrées, dont celui à laquelle on envisageait nous rendre, on ne pouvait pas y emnener les étudiants. C'est alors que des étudiants ont proposé qu'on réalise des boudins au collège. On dessine alors un plan d'actions, et les responsabilités ont été allouées. L'association des anciens élèves du collège s'est aussi jointe à nous," raconte Yugesh Panday.

Le collège a eu la collaboration de la firme Alteo qui leur a gratuitement fourni deux tonnes de bagasses, l'entreprise Fine Chem leur a offert du charlon (filet vert), et l'ex-étudiant Heman Proag, maintenant un entrepreneur leur a fait don de charlon, de gants et de fibres en nylon. Sans compter des bouteilles en plastique que leur a offert le collège d'État Camp de Masque. Une quête a été passée auprès des élèves et leurs parents en vue d'acheter les outils nécessaires pour la confection des boudins. A savoir des gants, des aiguilles, du fil de nylon et autres attirails.

Ainsi, en trois heures et demie, jeudi dernier, élèves et enseignants ont réalisé des boudins de 275 mètres de long. Ce, sous les conseils des volontaires qui ont œuvré à Beau-Plan, le weekend dernier. Et vendredi dernier, c'est à bord d'un camion de Heman Proag que les boudins ont été transportés au sud-ouest.

«On a vécu des moments intenses cette semaine. La confection des boudins au collège nous a démontré nos forces et on a appris que tout est possible grâce à la détermination. Les élèves ont tous vécu la définition du mauricianisme sans distinction aucune. Il ne nous reste qu'à prier que l'impact de la marée d'huile sera contenue par les autorités. Quant à nous, on reste prêt à servir en bons patriotes,»confie le recteur de Sir Leckraz Teelock SSS.