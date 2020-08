Seychelles: Une étude examine comment la présence des abeilles influe sur le succès des plantes indigènes aux Seychelles

Une étude est en cours aux Seychelles pour déterminer si le succès de reproduction de certaines plantes indigènes varie avec la présence des abeilles domestique.

L'étude examinera également l'effet de la présence des abeilles et des restaurations de l'habitat sur la structure et la fonction d'une communauté de plantes pollinisatrices.

La recherche est menée par un chercheur vénézuélien - Arturo Lonighi - qui prépare actuellement un doctorat à l'Université d'Exeter, au Royaume-Uni, en partenariat avec la Seychelles National Parks Authority. L'étude qui est menée par étapes fournira également des informations sur le rôle des abeilles domestique dans la reproduction d'espèces végétales uniques des Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental.

« Les Seychelles sont un écosystème insulaire au climat tropical. Et il a été démontré que l'abeille mellifère a un impact plus important sur les îles que sur les continents », a expliqué M. Lonighi, ajoutant que « vous vous attendriez à ce que l'effet de l'abeille mellifère aux Seychelles soit plus élevé que sur un continent avec un temps plus frais.

(Arturo Lonighi) Photo License: All Rights Reserved

Selon le chercheur, l'étude cherche également à savoir si la restauration de l'habitat peut modifier l'effet de l'abeille sur les communautés de plantes pollinisatrices.

« Les résultats futurs pourraient être utiles pour la conservation car ils fourniront des preuves de la résilience et de l'adaptation de la structure communautaire des plantes pollinisatrices à l'augmentation de l'abondance d'un pollinisateur compétitif », a déclaré M. Lonighi.

Il y a huit sites où des données sont collectées pour cette recherche. Ce sont des zones montagneuses de Mahé telles que Bernica, Salazie, Bernityer. Certains de ces sites sont également des zones protégées et certains sont des sites restaurés. Les informations recueillies comprenaient l'abondance des fleurs, des fruits, des spécimens de pollinisation et la production de pollen.

Nathalie Dufresne - Chercheur scientifique - de l'Autorité des parcs nationaux des Seychelles a déclaré que l'étude fournira également à la communauté apicole locale des informations vitales pour leur activité. « De nos jours, beaucoup de gens récoltent du miel ici aux Seychelles, l'étude leur donnera des informations sur comment et où ils peuvent garder leurs abeilles », a expliqué Mme. Dufresne.

Patrick Samson, un apiculteur local de l'ouest de Mahé, a déclaré à la SNA que la recherche était indispensable. «En tant qu'apiculteurs, nous en savons très peu sur la valeur de nos plantes indigènes pour nos abeilles. Nous constatons que la principale récolte de miel aux Seychelles se produit pendant la principale saison de floraison d'espèces envahissantes telles que l'albésie et la cannelle », a expliqué M. Samson.

L'apiculteur a ajouté que «en même temps, ces plantes envahissantes se trouvent plus près des établissements humains et donc l'effet des abeilles sur elles sont plus faciles à observer.

Nos plantes indigènes ont tendance à être moins visibles et se produisent principalement dans la zone non perturbée et nous attendons avec impatience les résultats de cette étude. "