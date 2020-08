Gabon: 60 ans - Le pays célèbre son indépendance

Libreville, le 17 août 2020-Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba,a pris part ce jour à la traditionnelle parade militaire commémorant le 60 ème anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale.

Accueilli à son arrivée par le Ministre de la Défense Nationale, le Chef de l'Etat, Chef Suprême des Forces de Défense et de Sécurité, a reçu les honneurs militaires avant d'assister au passage pédestre des différents Corps des Forces de Défense et de Sécurité dans le strict respect des gestes barrières.

Prenaient également part à cette cérémonie, plusieurs personnalités dont Madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, les membres du Gouvernement, les représentants des Corps constitués, le Corps diplomatique entre autres.

Célébrée dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au Coronavirus, la Fête Nationale de l'indépendance a été placée autour des valeurs de citoyenneté nationale, de civisme et de santé publique.

Au nombre des différentes troupes qui ont défilé, figuraient les personnels de santé militaire exceptionnellement vêtus de blouses blanches, symbole de la reconnaissance et de la gratitude de l'Etat à leur endroit pour leur implication hautement humanitaire et professionnelle dans la gestion et la riposte contre la pandémie de la COVID-19.

En effet, au-delà de leurs missions régaliennes reposant sur la protection et la défense du territoire national,le maintien de l'ordre, de la paix et de la sécurité, l'ensemble de nos Forces ont veillé au respect et à l'application par les populations des mesures gouvernementales imposées pour la circonstance sanitaire.

Cette forte implication dans la lutte commune contre cette pandémie a été saluée par le Chef de l'Etat qui a rendu un hommage mérité à tous les personnels de santé de notre pays , tout en rappelant à tous les notions cardinales de paix et de cohésion sociale.