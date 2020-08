Burkina Faso: Visite du président du Faso dans le Nord - Le CFOP compte porter plainte

communiqué de presse

« L'Opposition politique burkinabè observe que, depuis quelque temps, la Majorité présidentielle se livre à une campagne déguisée, en violation de l'article 68 du Code électoral qui interdit ces pratiques, 90 jours avant l'ouverture officielle de la campagne.

En effet, sous prétexte de faire le bilan du Programme national de développement économique et social (PNDES), des ministres ont entamé une tournée dans les régions avec les moyens logistiques et financiers de l'Etat.

Le chef de l'Etat, par ailleurs candidat à la présidentielle de novembre 2020, se livre lui aussi à cette campagne déguisée, en utilisant de manière flagrante les moyens de l'Etat. C'était le cas à Banfora et à Ouahigouya.

Des médias, surtout ceux de l'Etat, sont mis à contribution pour diffuser des publicités et des reportages de cette campagne déguisée, avec la bénédiction tacite du Conseil supérieur de la communication (CSC).

L'Opposition politique condamne cette violation de la loi par le président du Faso, ses ministres et sa Majorité. L'Opposition exige du CSC l'interdiction de la propagande de la Majorité, d'autant plus que la majeure partie des activités des partis politiques ne peuvent plus bénéficier de couverture médiatique.

C'est une injustice faite à l'Opposition. L'Opposition politique déposera également une plainte en justice contre les auteurs de cette campagne déguisée.

Et, si malgré les interpellations et recours légaux, le président du Faso et sa Majorité continuent d'enfreindre la loi impunément, alors, l'Opposition prendra d'autres initiatives.

Ouagadougou, le 16 août 2020

Le Chef de file de l'Opposition politique