Burkina Faso: Assassinat de l'Iman de Djibo - Réactions et condamnations tous azimuts

Souaïbou Cissé, important imam du Sahel du Burkina Faso, a été retrouvé mort le samedi 15 août 2020 alors qu'il avait été enlevé le 11 août dernier par des groupes armés. Le corps de l'imam a été retrouvé près du lieu de son rapt. Nous publions pour vous, les différentes réactions suite à ce drame.

La FAIB consternée

« Au nom d'Allah, le Clément et le Miséricordieux ! La Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB) a appris, avec la plus grande consternation, l'assassinat de l'imam et Ghadi de Djibo, El hadj Souaïbou Cissé, une énième barbarie meurtrière d'une longue série de tueries de Burkinabè.

La FAIB condamne avec la plus grande fermeté, l'inhumanité des auteurs du meurtre de l'Imam Souaïbou Cissé. Nous avons espéré jusqu'au bout, qu'ils seront touchés d'un grain d'humanité.

Hélas !!! La FAIB voudrait, par ce message, présenter ses sincères condoléances à la famille de l'imam Cissé, à la Communauté musulmane et à toute la population de Djibo ainsi qu'au peuple du Burkina Faso. Nous prions qu'Allah le Tout-Puissant agrée cet homme de paix, ce sage et guide de la Communauté.

La Fédération demeure profondément touchée par les actes terroristes que subissent les Burkinabè, et réitère sa condamnation de ces actes ignobles et injustifiables.

Elle renouvelle son soutien indéfectible aux Forces de défense et de sécurité dans leur combat quotidien contre ceux qui nous imposent la bataille absurde et encourage les autorités de notre pays à employer les meilleurs moyens et stratégies pour venir à bout du terrorisme au Burkina Faso.

La Communauté des musulmans au Burkina Faso est solidaire de toutes les victimes du terrorisme et de toutes les personnes affectées et déplacées suite aux nombreuses attaques. Puisse Allah le Tout, Puissant bénir et protéger le Burkina Faso et y ramener la paix et la sécurité. »

Ouagadougou, le 15 août 2020.

La Fédération des associations islamiques du Burkina

« Le meurtre de ce dignitaire religieux est révélateur de la nature profondément obscurantiste et inhumaine de ses auteurs », Roch Marc Christian Kaboré

« J'ai appris, avec une grande affliction, l'assassinat ignoble et barbare ce 15 août 2020, du grand imam « Ghadi » de Djibo, Souaïbou Cissé, enlevé mardi dernier par des hommes armés. Le meurtre de ce dignitaire religieux, chef de la Communauté musulmane de la province du Soum, est révélateur de la nature profondément obscurantiste et inhumaine de ses auteurs.

Je condamne fermement cet assassinat odieux, qui vise à saper notre modèle de tolérance religieuse, et les fondements de notre Nation.

Je présente mes condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à la Communauté musulmane de Djibo, et à l'ensemble de la Communauté musulmane du Burkina Faso. Uni et solidaire, notre peuple triomphera des forces du mal, que nous allons traquer sans relâche. »

« Les Forces de Défense et de Sécurité sont mobilisés pour retrouver les auteurs », le gouvernement

« Le gouvernement informe l'opinion nationale que le Grand imam de Djibo, Monsieur Souaïbou Cissé, président de la Communauté musulmane du Soum, enlevé le 11 août dernier à Gaskindé (province du Soum) par des groupes armés terroristes, a été retrouvé assassiné, ce 15 août 2020 dans le village de Tileré (province du Soum).

Le gouvernement condamne cet acte lâche et barbare. Les Forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour retrouver les auteurs de cet ignoble assassinat afin qu'ils répondent de leur acte devant la Justice. Le Burkina Faso perd un digne fils, engagé dans la construction de la paix et du vivre-ensemble entre les Burkinabè.

Le gouvernement salue la mémoire de l'illustre disparu et présente en son nom et au nom de l'ensemble du peuple burkinabè, ses condoléances les plus attristées à la famille du disparu, à la Communauté musulmane et à la population du Soum.

Le gouvernement réaffirme son engagement ferme et déterminé à poursuivre la sécurisation de l'ensemble du territoire national au bénéfice du vivre- ensemble légendaire qui caractérise notre Faso. »

Le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Porte-parole du Gouvernement

Rémis Fulgance Dandjinou

Officier de l'ordre national

« Nous devons courageusement nous dresser contre cette barbarie », mouvement SENS

« Le mouvement SENS a appris, ce 15 août 2020, avec consternation et tristesse, l'assassinat du Grand imam de Djibo, par ailleurs président de la Communauté musulmane de la province du Soum. Ce lâche assassinat plonge une fois de plus le Burkina Faso dans l'émoi et la tristesse.

Le mouvement SENS présente ses sincères condoléances à la famille du disparu, à la Communauté musulmane et à l'ensemble des populations du Soum qui vivent le martyre depuis des années. Cette triste nouvelle vient nous rappeler la nécessité de l'unité nationale contre l'hydre terroriste qui frappe notre pays sans distinction d'ethnie ni de religion.

Nous devons courageusement nous dresser contre cette barbarie, dans la cohésion et la solidarité nationale.

Convaincu du caractère sacré de la vie et du symbole que représentait ce guide religieux, le mouvement SENS s'indigne et s'interroge sur l'incapacité du gouvernement à sécuriser cette petite portion du territoire national d'à peine 30 kilomètres.

Nul besoin de rappeler que sur le même tronçon, le député-maire de Djibo avait aussi été lâchement arrêté et abattu avec ses trois compagnons d'infortune.

Faut-il rappeler aux autorités qui sont au chaud à Ouagadougou que les usagers de la route Djibo-Kongoussi sont régulièrement soumis aux contrôles humiliants des hommes armés qui dictent leur loi à longueur de journée, enlèvent qui ils veulent et refoulent tout usager ou car indésirable ?

Ils avaient même eu l'outrecuidance de décréter un blocus de la ville de Djibo durant plusieurs semaines courant mars et avril 2020. Cette situation doit prendre fin.

Par conséquent, le mouvement SENS attend du gouvernement burkinabè, des actions urgentes pour sécuriser l'ensemble des axes routiers du pays, particulièrement l'axe Kongoussi-Djibo qui échappe visiblement au contrôle de la République.

Nous appelons l'ensemble des autorités politiques et militaires à faire de la sécurité des populations, une priorité absolue. C'est le Sens primordial de l'existence d'un Etat. »