Burkina Faso: Elections présidentielle et législatives - Pourquoi l'opposition et la majorité veulent aller aux élections ?

analyse

S'il y a une question qui divise actuellement, c'est bien celle du double scrutin du 22 novembre 2020. Faut-il les tenir ou renvoyer ces échéances électorales à une autre date, le temps de pacifier et de sécuriser le pays ? En tous cas des voix ne cessent de demander un report du fait de la situation sécuritaire que vit le pays depuis 5 ans. Parmi ces dernières, Daouda Sidibé qui, dans les lignes qui suivent, affirme qu'il faut impérativement reporter ces élections.

Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Il est au tournant le plus dangereux de son existence. En effet, il y a les terroristes d'un côté et les vautours de tout acabit de l'autre, qui veulent préserver ou sauvegarder leurs intérêts personnels et égoïstes ou leurs privilèges à travers la tenue des élections de novembre 2020, malgré l'occupation de certaines parties de notre territoire par les groupes terroristes qui ont bafoué notre dignité (si dignité il y a encore), notre souveraineté nationale et notre intégrité territoriale.

Le Burkina Faso est dans la tourmente depuis 2015, ce qui fait cinq bonnes années de calvaire indescriptible et de souffrances insoutenables pour nos braves populations qui ne savent plus aujourd'hui à quel saint se vouer. Laissées pour compte, sans protection aucune, face aux terroristes, certaines d'entre elles n'ont trouvé leur salut que dans la fuite de leurs villages ou de leurs localités, abandonnant derrière elles maisons, champs, récoltes, bétail, biens de diverses natures et même parfois femmes et enfants.

A ce jour, notre pays compte :

- Un million de déplacés internes désemparés (réfugiés dans leur propre pays) ;

- Quatre mille écoles fermées par les terroristes ;

- Plus de trois cent mille élèves en désœuvrement scolaire du fait de la fermeture de leurs écoles par les terroristes ;

- Plusieurs centaines de morts au sein de la population civile innocente ;

- Des centaines de femmes et de filles violées et exploitées comme esclaves sexuelles par les terroristes dans les zones sous leur contrôle ;

- Des assassinats ciblés de personnalités publiques, coutumières et religieuses, notamment des maires, des chefs traditionnels et de villages, des imams, des prêtres et des pasteurs.

Cela fait vraiment saigner le cœur de voir les populations du Sahel, du Centre-Nord, de l'Est, du Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun endurer, impuissantes, des calvaires indescriptibles et des traumatismes psychologiques et psychiques sans l'espoir d'aucun lendemain meilleur.

Sécurité d'abord et élections après

Toutes ces atrocités difficilement supportables citées ci-dessus devraient réveiller la conscience (même morte ou dormante) de nos politiciens pour qu'ils comprennent la gravité de la situation dans notre pays et la nécessité de mettre tout en œuvre pour aider ces populations martyrisées à sortir de cette situation chaotique ou tout au moins, pour montrer, ne serait-ce qu'un peu seulement, de la compassion et du soutien moral vis-à-vis d'elles, en reportant les élections en signe de solidarité avec elles. Surtout que la tenue des élections n'est pas une priorité et ne se justifie pas par la Constitution comme je l'ai démontré dans mon article intitulé : « Elections présidentielle et législatives : entre légitimité et légalité » publié dans L'Observateur paalga n°10143 du lundi 20 juillet 2020. Pourquoi, alors, persister et laisser les arguments en faveur du report, soutenus par les deux articles (57 et 75) de la Constitution pour s'arcbouter, indécemment, sur des arguments fallacieux en vue de justifier la tenue ?

Parlons franchement : si les terroristes avaient occupé le village ou la localité de Zeph, de Maître Sankara, de Gilbert N. Ouédraogo ou de n'importe quel cacique ou gros bonnet de partis politiques ou si certains membres de leurs familles ou parents directs étaient parmi les déplacés internes, allaient-ils tenir, mordicus, à ce que les élections se tiennent dans ces conditions d'insécurité exécrables que nous vivons en ce moment ? Ou bien c'est parce que ces déplacés internes et autres laissés-pour-compte n'ont pas de parents ou de la famille dans les hautes sphères de l'Etat ou des partis politiques qu'ils ne comptent pas ? Ou qu'ils sont traités de la sorte?

Apparemment, personne ne semble se préoccuper réellement du sort ni de l'avenir des parties de notre territoire sous contrôle terroriste. On cherche seulement à être député ou président du Faso, même si c'est sur un tout petit morceau de territoire, au lieu de lutter pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté nationale.

La tenue des prochaines élections de novembre 2020, le président du Faso, SEM Roch Marc Christian Kaboré, n'a rien à y voir ; il est même une victime innocente. Parce que s'il décide de reporter les élections pour toutes les raisons pertinentes citées ci-dessus, certains acteurs politiques, et pas des moindres, trop pressés de le remplacer ou d'intégrer l'hémicycle, diront qu'il veut seulement rester illégalement au pouvoir.

«On cherche seulement à être député ou président»

Lors de la guerre contre le Mali en 1974, il a suffi que le Moro Naaba de l'époque lance un appel pour dire aux Voltaïques que nous étions : « Votre pays est en danger, sauvez-le! », pour que l'on voie les Voltaïques se mobiliser partout à l'intérieur comme à l'extérieur pour venir défendre leur pays. Et l'on avait alors assisté à un véritable déferlement de masses populaires qui n'avaient à la bouche que : « Aller au front ». Les trains qui revenaient de la Côte d'Ivoire, tous les jours, étaient remplis de nos compatriotes de tous âges qui venaient s'engager pour la défense de la patrie.

A cette époque-là, l'honneur et l'amour de la patrie avaient un sens. Mais de nos jours, les gens sont prêts à vendre leurs deux parents pour de l'argent, à plus forte raison leur pays.

Aujourd'hui, notre indépendance, notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale sont gravement menacées et bafouées. Malgré cela, certains ne pensent qu'aux élections qui leur assureraient le gombo, même si les terroristes prennent par la suite la moitié du pays, ce n'est pas leur problème. L'essentiel pour eux, c'est d'avoir le gombo en poche.

Les FDS mal managées, pas incompétentes

Rarement dans notre pays, l'opposition et la majorité ont été d'accord sur une question. Mais pourquoi pour la tenue des élections présidentielle et législatives et la dénonciation de la recommandation des députés tendant à proroger d'un an leur mandat les deux (opposition et majorité) sont unanimement et intimement d'accord ? Cela s'appelle tout simplement la communauté des intérêts personnels inavouables.

D'aucuns disent qu'il y a anguille sous roche. C'est certain. Selon un adage africain, « si tu vois un vieillard courir dans des buissons, soit il court après quelque chose, soit quelque chose lui court après ». Il ne faut pas aller chercher loin, c'est le gombo et rien d'autre.

Face aux intérêts égoïstes inavouables, l'opposition et la majorité ne peuvent qu'être unanimement d'accord ; surtout que Zeph et Simon sont pressés. L'un pour être président du Faso ou à défaut intégrer au moins l'hémicycle et l'autre non seulement pour être député, mais aussi pour viser le perchoir afin, certainement, d'être roi à la place du roi.

Reporter donc les élections perturbe sérieusement les plans secrets, élaborés par les uns, et anéantit inexorablement les espoirs souterrains des autres.

Nos FDS font partie des meilleures du continent. Elles ne sont pas impuissantes face aux terroristes ; elles sont, simplement, mal managées. On leur confie de manière aléatoire et inefficace trop de missions à la fois, alors que tout le monde sait qu'elles ne peuvent pas être présentes partout à la fois, même avec le soutien des VDP.

En les déplaçant, constamment, tantôt de l'Est au Sahel et tantôt du Sahel à l'Est, on disperse leurs forces, comme on l'a vu dans les opérations « Otapuanu » à l'Est et « Doofo » dans le Sahel. De cette manière, elles n'arrivent pas à se concentrer sur un objectif. Elles manquent de moyens performants. Et même si on multiplie par deux leur nombre, elles ne pourront pas couvrir l'ensemble de notre territoire ni exécuter la mission régalienne qui leur est assignée de manière correcte, notamment : assurer la défense de toutes nos frontières, veiller sur la sécurité des personnes et des biens dans tous nos hameaux, villages et villes, assurer la défense de nos institutions, garantir la sécurité des différentes personnalités de l'Etat, assurer même la sécurité des garnisons et du matériel qui s'y trouve, tout en luttant contre les différents groupes terroristes. Et on veut ajouter à tout cela, sans même demander leur avis, la sécurisation des élections, des électeurs, des bureaux de vote, du matériel électoral, du personnel de la CENI, des journalistes, des observateurs nationaux et internationaux. Soyons réalistes. Ce n'est pas le moment d'organiser des élections. Nos FDS peuvent vaincre les terroristes si on leur en donne les moyens. Mais on préfère réserver ces moyens aux élections, aux frais de campagne des partis politiques et au paiement des privilèges des nouveaux élus et des nouveaux anciens élus. Et après, on accusera l'armée (et ses partenaires) de ne pas se battre suffisamment et d'être divisée ou d'être ceci ou cela.

D'ailleurs, quel est ce Burkinabè honnête et sincère qui sera fier d'aller voter le 22 novembre 2020 en sachant qu'une bonne partie de son pays est entre les mains des terroristes qui y ont même implanté leur sinistre bannière noire, laquelle leur sert de drapeau ?

Je sais qu'avec le report des élections, beaucoup craignent une éventuelle transition après tout ce qu'ils ont vu ou vécu sous la Transition conduite par Michel Kafando et Yacouba I. Zida. Mais ce n'est pas une raison pour violer la Constitution en ces articles 57 et 75.

Après les élections du 22 novembre 2020, personne ne devra plus s'en prendre aux jeunes pour incivisme ou pour tout autre acte contraire à la loi ; puisque nous-mêmes, nous avons décidé, collectivement, d'aller à l'encontre de la loi en violant, consciemment, la loi fondamentale de notre pays qui est la Constitution.

Ce que les gens ignorent, c'est que si l'on va aux élections en novembre prochain, non seulement cela sera inconstitutionnel et illégal (articles 57 et 75) mais, aussi, cela voudra dire, juridiquement, que nous reconnaissons tacitement la souveraineté des terroristes sur les parties de notre territoire sous leur contrôle. Puisque l'article 57 dit qu'une partie de notre pays ne peut pas voter pendant qu'une autre partie est empêchée, pour quelques raisons que ce soient, en dehors du cas que j'ai expliqué dans mon article du lundi 20 juillet ci-dessus cité.

Le vote du 22 novembre 2020 est un acte grave de cession volontaire d'une partie de notre territoire aux terroristes. Réfléchissons-y avant de commettre l'irréparable.