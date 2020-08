Congo-Brazzaville: Finances publiques - Lancement officiel d'un logiciel de suivi-évaluation

Le ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganongo, a procédé le 17 août à Brazzaville à la mise en exploitation du Système intégré de gestion des finances publiques (Sigfip). Ce nouveau système permettra de moderniser l'administration financière avec toutes les garanties de sécurisation des recettes de l'Etat et une exécution rationnelle des deniers publics.

Le Sigfip s'inscrit dans la dynamique des réformes des finances publiques et vise à garantir la transversalité, la fiabilité et la sécurité de l'information financière. Cet outil va remplacer l'actuel Système intégré des dépenses et recettes de l'Etat (Sidere) devenu obsolète. « J'enjoins tous mes collaborateurs à veiller à la réussite de cette grande réforme », a déclaré le ministre Calixte Nganongo, peu avant la mise en service de la plateforme.

Selon le directeur de cabinet du ministre des Finances et du Budget, Henri Loundou, les acteurs de la chaîne de la dépense auront désormais cet outil pour l'engagement de leurs dépenses, marquant ainsi un grand pas vers la déconcentration, non seulement de la fonction d'ordonnancement, mais aussi de la comptabilité générale de l'Etat en vue de la rapprocher du fait générateur au niveau des ordonnateurs ou leurs services gestionnaires.

« Après la phase expérimentale et la phase dite « de double commande » du Sigfip dans son volet dépense, avec des ministères pilotes, nous allons devoir passer à la mise en exploitation complète du Sigfip pour l'ensemble des ministères, en remplacement de Sidere », a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la phase de déploiement, explique le directeur des systèmes d'information, Guy Noel Londongo, le Sigfip implémente les reformes budgétaires et comptables édictées par les textes en vigueur. Il est déployé dans sa phase administrative et comptable au niveau des ministères et institutions localisées à Brazzaville.

De ce fait, à compter de ce jour, tous les mandats seront payés dans le Sigfip. La double commande (Sidere/ Sigfip) se poursuivra dans sa phase administrative jusqu'au 31 décembre prochain.

Notons que les travaux vont se poursuivre pour intégrer les aspects déconcentration et décentralisation administratives tout en stabilisant le système au regard des problèmes qui pourront surgir pendant son installation. Le système sera prêt pour la bascule en janvier 2022 dans le cadre de la gestion budgétaire en mode programme, conformément aux recommandations de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.