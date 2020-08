Soudan: Gouverneur de Khartoum - la force utilisée était excessive

Khartoum — Le Gouverneur de l'État de Khartoum, Ayman Khaled, a publié un communiqué sur les incidents qui ont accompagné le processus des processions de compte aujourd'hui.

Le gouverneur par intérim de Khartoum a exprimé sa profonde tristesse sur les incidents survenus lors des processions de comptage, appelées par les forces révolutionnaires.

Il a fait allusion aux promesses qu'il a faites dans un communiqué ce matin, sur la protection et la sécurisation des processions jusqu'à ce qu'elles atteignent leurs objectifs, les indiquant comme gains de la Révolution et leur protection est son devoir.

Il a évoqué sa rencontre aujourd'hui lundi soir avec le procureur général, Taj Al-Sir Al-Habr, et un certain nombre de procureurs chargés de la supervision des forces de la police responsables de la sécurité des défilés, qui lui ont fourni des éclaircissements sur les détails de s incidents et que les autorités compétentes fourniront plus de détails.

Il a déclaré que le procureur général, le nombre de procureurs chargés de la surveillance des forces de la police responsable de la securite des défilés ont affirmé que leurs tirs de gaz lacrymogène étaient fondés sur leur évaluation de la situation.

Le gouverneur par intérim de l'Etat de Khartoum a souligné que, malgré les justifications qu'ils ont présentées, il voit que la force utilisée était excessive et contredit l'approche de l'ère de la liberté, de la paix et de la justice.

Il a promis, dans le communiqué, de continuer les enquêtes sur les violations qui auraient eu lieu et de les agir sérieusement et résolument.

Il a appelé au procureur général à enquêter sur les événements d'aujourd'hui devant le Conseil des Ministres et de déterminer la responsabilité dans la réalisation du principe de justice et de comptabilité.

Il a ajouté qu'il avait tenu une réunion d'urgence avec le Premier Ministre Abdullah Hamdouk pour discuter la question.

Au sujet des détails des incidents, le gouverneur a déclaré qu'il avait été informé que le Secrétariat Général du Conseil des Ministres avait fourni un haut-parleur aux organisateurs de la procession pour s'adresser au rassemblement.

Il a dit avoir été informé qu'un groupe de révolutionnaires avait demandé à rencontrer un représentant du Conseil des Ministres pour présenter les demandes de procession, tandis qu'un autre groupe avait demandé la présence du Premier Ministre lui-même pour prendre la parole, pour laquelle le représentant du Conseil des Ministres s'est excusé de ne pas avoir satisfait à leur demande en raison d'engagements antérieurs.

Le gouverneur a indiqué que les différents organes gouvernementaux, ont rendu une décision pour la libération de tous les détenus.

Il a souligné que la Révolution avait réussi à mettre fin pacifiquement à l'ère de la tyrannie et de l'oppression, et qu'elle procède avec force pour compléter ses demandes, qui trouveront le soutien et la facilitation de tous les secteurs du gouvernement de l'État de Khartoum.