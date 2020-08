Cote d'Ivoire: Boundiali/Mariatou Koné - "Traduisons massivement notre engouement dans les urnes pour le candidat Alassane Ouattara"

La commune de Boundiali, la Cité de l'Hippopotame, chef-lieu de la région de la Bagoué, a abrité, le 14 août 2020, une rencontre avec trois objectifs, un hommage des populations au Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, rappelé à Dieu le 8 juillet dernier ; une explicitation de la candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 du Président Alassane Ouattara ; les remerciements à l'endroit des animateurs du parti et des militants pour le plébiscite du candidat du RHDP dans le cadre du parrainage.

En présence des élus et cadres des trois départements (Boundiali, Kouto et Tengréla) des responsables régionaux, départementaux et sous-préfectoraux ainsi que des militants RHDP, cette cérémonie, qui a débuté par une procession silencieuse, a pris fin au centre culturel de ladite commune par des témoignages et motions.

Pleine d'émotions, la cérémonie a enregistré également la participation des chefs de canton, des chefs de village, des guides religieux et des populations de la commune et du département de Boundiali.

Première magistrate de la commune de Boundiali, la Ministre Mariatou Koné, Directrice Exécutive Adjointe chargée des Affaires Sociales du RHDP et Coordonnatrice Régionale Associée, a, au cours de son allocution, salué les actions du Président de la République Alassane Ouattara et du Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly en faveur des populations de la région de la Bagoué, en général, et de celles de Boundiali, en particulier.

Elle a également salué et décrit les qualités de l'illustre disparu qu'elle a présenté comme un modèle de loyauté, de fidélité, un travailleur et un grand serviteur de l'État.

La Ministre Mariatou Koné a, en outre, appelé les militants et sympathisants à une mobilisation générale afin de traduire leur engagement dans les urnes en allant voter massivement pour la victoire du candidat du RHDP, le Président Alassane Ouattara.

Elle a appelé à l'union, à l'entente et à la cohésion afin de relever les défis aux côtés du Président Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire prospère et paisible.

Peu avant le Président du Conseil Régional de la Bagoué Siama Bamba, Coordonnateur Régional du RHDP, a parlé des qualités du défunt.

La cérémonie a enregistré également la présence des délégués départementaux 1 et 2, Mafemory Kanaté et Coulibaly Fonona, des responsables régionaux des femmes, des jeunes et des enseignants du RHDP qui ont lu des motions d'hommage au défunt et appelé à soutenir la candidature du Président Alassane Ouattara.

Les dons destinés aux populations ont été lus par l'honorable Koné Dognon, Député de Boundiali-Ganaoni.

La cérémonie a pris fin par l'allocution du Ministre Bruno Nabagné Koné, Coordonnateur Régional du RHDP pour la région de la Bagoué.