Afrique Australe: La SADC approuve la Vision 2050 et son plan de développement

Luanda — Les Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont approuvé, lundi, la Vision 2050 de l'organisation, qui repose sur des bases solides de paix, de sécurité et de gouvernance démocratique.

La «Vision 2050» de l'organisation régionale repose sur trois piliers, à savoir le développement industriel et l'intégration des marchés, le développement des infrastructures en appui à l'intégration régionale et le développement social et du capital humain.

Les piliers englobent également les composantes transversales du genre, de la jeunesse, de l'environnement et du changement climatique, et de la gestion des risques de catastrophe, indique le communiqué final du 40e Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tenu à Maputo (Mozambique), par vidéoconférence.

Tenue sous le slogan «SADC 40 ans à construire la paix et la sécurité et promouvoir le développement et la résilience face aux défis globaux», la réunion a également approuvé le Plan stratégique indicatif de développement régional (2020-2030) pour opérationnaliser la Vision 2050.

L'événement a analysé le rapport sur l'impact socio-économique de l'épidémie du Covid-19 sur les économies de la région et approuvé les mesures proposées pour faire face aux effets causés par ce fléau.

Le forum de haut niveau, qui comprenait la participation du chef de l'État angolais, João Lourenço, a également approuvé le Plan quinquennal de la SADC pour l'autofinancement durable des missions d'observation électorale pour la période 2021-2025.

À l'occasion, les États membres ont été appelés à prendre des mesures d'intervention pour atténuer les ingérences extérieures, l'impact de la diffusion de fausses nouvelles et l'abus des réseaux sociaux, en particulier pendant les processus électoraux.

L'événement a réitéré la nécessité de mettre pleinement en œuvre le Protocole de la SADC sur le genre et de prendre des mesures concrètes pour augmenter le nombre de femmes et de jeunes aux postes politiques élus.

La réunion a salué la décision du Gouvernement de la République du Mozambique d'attirer l'attention de la SADC sur les attaques violentes auxquelles le pays a été soumis et l'a félicité pour ses efforts continus pour lutter contre le terrorisme et les attaques violentes.

L'organisation régionale, en effet, a exprimé sa solidarité et son engagement à soutenir ce pays de l'océan Indien, dans la lutte contre le terrorisme et les attaques violentes, condamnant tous actes de terrorisme et attaques armées.

Le sommet a réitéré la position de la SADC concernant la reconfiguration de la Brigade d'intervention (FIB) en République démocratique du Congo (RDC), telle qu'elle a été soumise au Secrétaire général des Nations Unies, soulignant, entre autres questions, le fait que la configuration de cette force ne devrait pas être changée.

À cet égard, il a remercié les pays contributeurs dotés de troupes de la FIB pour leur soutien continu à la paix et à la sécurité dans l'est de la RDC, et a réitéré le soutien de la SADC à ce pays.

Le Sommet a également reçu le rapport de la situation politique et sécuritaire qui prévaut au Lesotho présenté par le Facilitateur de la SADC pour ce pays, le Président Cyril Ramaphosa, d'Afrique du Sud, saluant le Gouvernement et le peuple de ce Royaume pour la transition harmonieuse et pacifique du pouvoir. (à suivre)