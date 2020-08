Congo-Kinshasa: Instabilité des institutions, situation sanitaire,... à la Tshopo - Chez Ilunga Ilunkamba, le Caucus des élus sort le cœur satisfait

Le Caucus des Députés Nationaux et Sénateurs élus de la Province de la Tshopo ont parlé développement ce lundi 17 août 2020 avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba à l'immeuble du Gouvernement.

La délégation conduite par le Député National Simene wa Simene Samuel a soumis au Chef du Gouvernement les différentes préoccupations auxquelles est soumise la province. Il s'agit de l'instabilité des institutions dans la Tshopo, l'état défectueux des routes principales, l'éducation ainsi que la situation sanitaire. Au bout de 4 heures de séance de travail intense avec le chef de l'Exécutif central, ces élus ont affirmé en sortir avec un cœur satisfait.

Concernant la problématique de l'instabilité des institutions, Simene wa Simene a précisé dans le compte-rendu de la réunion que «Depuis un certain temps, le Gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale de notre province de la Tshopo vivent presqu'à couteaux tirés. Nous avons demandé au gouvernement central de nous dire quelles sont les décisions qui ont été prises au niveau du pouvoir central pour calmer la situation au niveau de la province, pour permettre à la province d'être gouvernable».

Il a également été traité la question des victimes de guerre perpétré dans la ville de Kisangani qui se trouvent actuellement dans la capitale, mais aussi l'état des routes au niveau de la voirie de la ville mais surtout les Routes nationales numéro 4 et 7 qui sont les principales servant à la circulation des hommes et des marchandises des territoires vers le centre-ville.

La situation sanitaire n'a pas été omise, essentiellement avec la prise en charge de la COVID-19, et de quelques différends qui opposent la province de la Tshopo à celle sœur du Maniema.

Ces élus ont, en outre, évoqué les questions liées à l'enseignement primaire, secondaire et technique ainsi qu'à l'enseignement supérieur. «A l'Université de Kisangani, il y a des professeurs qui sont non payés depuis qu'ils ont commencé leur carrière scientifique et académique», a laissé entendre le Député National Samuel Simene wa Simene.

Il renseigne, par ailleurs, que «Pour toutes ces questions, le Premier ministre et les membres du Gouvernement nous ont donné des réponses claires pour lesquelles certaines ont déjà été prises ».

Pour ce qui est du reste, elles sont également dans le sac d'exécution du Gouvernement par chaque ministre sectoriel. « Nous sortons de cette audience avec le Premier Ministre avec un cœur satisfait », a-t-il noté.

Soulignons que la séance de travail de ce lundi s'est déroulée en présence de quelques membres du Gouvernement concernés par les préoccupations des populations de cette province notamment, les VPM en charge du Budget et des Infrastructures et Travaux Publics, le Ministre d'Etat en charge de l'EPST, celui des Ressources Hydrauliques et Electricité, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé, le Ministre des Transports et Voies des communications, le Vice-Ministre de l'intérieur. La Ministre près le Premier Ministre, Mme Jacqueline Penge ainsi que le DG de l'OVD et celui de l'Office des Routes y ont également pris part.