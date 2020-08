Congo-Kinshasa: Violation de droit d'auteur en RDC - Bracongo risque de payer une amende d'un million Usd à l'artiste Alesh

Le procès en audience commence bel et bien le 24 août 2020 au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete sur l'affaire qui oppose les Brasseries du Congo (Bracongo) au célèbre chanteur kinois, Alain Chirwisa alias ALESH.

Selon nos fins limiers, cette étoile montante de la musique congolaise accuse le brasseur "Number one" d'avoir utilisé de manière abusive et non autorisée sa chanson « Youyou », et cela à des fins commerciales.

Cette œuvre a été utilisée comme fond sonore dans une publicité -vidéo qui a été postée et publiée depuis le 5 juillet 2019 sur la page Facebook officielle de la Bracongo. Or, « Youyou » est une œuvre d'esprit et artistique qui contient un message, une phraséologie, un rythme, une musique appartenant à ALESH.

A cet effet, l'auteur de la chanson « Youyou » demande à la justice congolaise de dire le droit conformément aux dispositions légales qui garantissent la protection de droit d'auteur en RDC et aussi aux conventions et traités internationaux sur les propriétés intellectuelles.

Pour Alesh, la Bracongo a violé le droit sur la propriété intellectuelle. Ainsi, le 12 août 2020, les deux parties se sont retrouvées pour la première fois devant les juges pour l'audience introductive (instruction du dossier).

Plaidoirie attendue le 24 août

Au cours de cette audience publique, les avocats de l'artiste ont demandé au tribunal de projeter le support vidéo qui constitue la pièce à conviction (preuve) afin de certifier les allégations contre la Brasserie de Kingabwa.

Pour Maître Mananga (partie demanderesse), la visualisation de la vidéo est une impérative et elle permet à la justice de comprendre et d'entrer déjà en possession de l'élément de preuve au cas où l'accusée parvenait à la faire disparaitre dans sa page Facebook.

«Nous sommes venus en justice pour défendre le respect du droit d'auteur en RDC. Malgré les turpitudes, nous sommes sur une bonne base. On est serein. On a foi en notre justice. Car, le tribunal est sage. Notre mission est de démontrer l'utilisation frauduleuse de ladite œuvre à des fins commerciales par Bracongo au détriment de l'auteur... », a déclaré l'Avocat du chanteur.

De son côté, la partie défenderesse s'y est opposée parce que dans l'assignation, il n'a pas été question de visualiser le support vidéo ou de plaider dès la première audience.

Donc, les avocats- Bracongo n'ont pas seulement été prêts mais aussi ils n'ont pas été en communication de la pièce à conviction.

Evidemment, leur thèse a été soutenue par le Ministère public, qui a évoqué la loi procédurale en matière civile.

D'après l'arrêté portant organisation du procès en audience, la pièce à conviction doit être communiquée trois jours avant entre les parties.

Ainsi, le Tribunal a renvoyé l'affaire au 24 août 2020 pour la plaidoirie.

Les experts confirment

Qu'à cela ne tienne, certains experts en matière de droit d'auteur renseignent que le fait d'utiliser l'œuvre sans la permission, l'accord et le consentement de son propriétaire constitue un affront et un soufflet à la loi sur la propriété intellectuelle. Et pourtant, une atteinte au droit d'auteur est une violation de droit de l'homme.

Ce qui est vrai, la loi protège l'auteur et son œuvre à tel point qu'elle lui reconnaît des droits qui doivent être sollicités auprès de l'auteur de l'œuvre avant toute utilisation publique et/ou adaptation entière ou en partie...

A l'exemple du verdict du procès Blaise Bula, un autre chanteur congolais, et la société des télécommunications Tigo, rappelle un expert en droit d'auteur, Bracongo risque une amende de 200.000 $ à 1.000.000 USD au cas où le Tribunal tranchait en faveur de l'auteur de la chanson « Youyou ».

Les mêmes causes produisent les mêmes effets, dit-on.

Qui vivra verra !