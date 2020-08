Congo-Kinshasa: Remise du prix de mérite d'Ambassadeur social - Ingele Ifoto honore le Docteur Antoine Tshimpi

L'Honorable Jean-Marie Ingele Ifoto a honoré le Docteur Antoine Tshimpi en marge de la cérémonie de remise du prix de mérite d'Ambassadeur Social lui décerné par la structure MAXI AGENCY. C'était à Africana Palace Hôtel, en présence de plusieurs personnalités du pays. Dans son speech, Ingele Ifoto a rappelé les valeurs et considérations envers le prochain dont fait preuve ce spécialiste de la médecine, en passant par les circonstances de leur première rencontre, pour chuter par son dévouement sur la cause sociale et humanitaire.

De manière honorifique et respectueuse, le Député Ingele Ifoto lui a offert un tableau artistique de premier rang qui symbolise la nécessité de préserver l'intensité de la lumière pour éclairer dans l'ombre. Et cette lumière, c'est le professeur Docteur Antoine Tshimpi, dont les patients et les communautés locales doivent lui apporter assistance. Argument soutenu par Israël Ingele, fils du Député, agissant comme l'un des patients. Il a salué, pour sa part, le service louable de cette mine d'or, dont la célébrité a franchi les frontières nationales.

Dans l'assistance se trouvait le corps scientifique, des éminents professeurs, docteurs et politiques. Entre autres, doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe ; le président du Conseil de l'ordre des médecins, le Docteur Nsadi ; le Député Charles Okoto et le Député Lumeya Dhu Maleghi. Ces derniers ont, tour à tour, exprimé, à leur manière, la reconnaissance à ce monument vivant congolais.

Pour le Docteur Antoine Tshimpi, ce prix est l'œuvre d'un travail d'ensemble. Il a profité de l'occasion pour exhorter l'assistance à l'amour et au dévouement envers le Congo, la mère patrie. Outre son activisme dans la recherche scientifique, le Docteur Tshimpi a facilité des patriotes à obtenir des bourses d'études, ce qui les poussent à retourner au pays.

Pour finir en beauté, un cadeau surprise a été offert au député Ingele Ifoto à l'occasion de la célébration de son anniversaire de naissance.