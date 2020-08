Congo-Kinshasa: Enquêtes ouvertes par la Police judiciaire des Parquets - Luzolo Bambi dément son implication

Dans un communiqué du 14 août dernier à l'intention de la presse, le professeur Emmanuel-Janvier Luzolo Bambi Lessa, par le truchement de son avocat Conseil, a rejeté en bloc toutes les allégations allant dans le sens de l'impliquer dans les enquêtes récemment ouvertes dans les offices de la Police judiciaire des Parquets.

Partant de cette mise au point, Luzolo Bambi s'est référé à un courrier signé par l'épouse d'un ancien DG de la Direction Générale des Impôts qui a fait le tour de la toile et même dans certains médias, et dont le contenu, a-t-il estimé, parait «tendancieux et attentatoire» à son honneur.

Pour ce faire, l'ancien ministre de la Justice a rappelé qu'à l'époque où il exerçait encore les fonctions du Conseiller Spécial du Président de la République, Joseph Kabila, en matière de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption, le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, il s'était appuyé sur une équipe des fonctionnaires qui, pour la plupart et pour des raisons d'organisation interne, ont fini par rejoindre en 2016, la cellule de la Police judiciaire des Parquets. Une structure qui évolue actuellement sous la tutelle du ministère de la Justice.

La peur dans le ventre ?

Après qu'il ait balayé d'un revers de main toutes ces suspicions en son endroit, le Professeur Luzolo Bambi Lessa a dit plutôt constaté «une certaine panique dans le chef de toutes les personnalités et entreprises concernées par la fraude fiscale, douanière et la corruption, citées dans le rapport qu'il avait déposé au mois de juin 2015 à l'Office du Procureur général de la République dont l'opinion a hâte de connaître les suites après cinq années ».

Ceci expliquant cela, il prend donc à témoin le peuple congolais sur ce qu'il a qualifié de « triste cabale », délibérément organisée contre sa personne à des fins de positionnement politique.

Aussi, Luzolo Bambi, via son avocat, réitère son engagement ferme de lutter contre la corruption, cheval de bataille de l'actuel Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, afin de promouvoir un Etat des droits véritable au sein duquel règne une justice pour tous.

Etat des droits en marche

Pour mémoire, l'épouse de l'ancien Directeur Général de la DGI s'était confiée au Président de la République, Félix Tshisekedi, au sujet de l'arrestation de son époux. Dans sa correspondance de onze pages, dont le credo était l'Etat de droit, l'épouse de Dieudonné Lokadi croit dur comme fer que cette arrestation est tout simplement un harcèlement, au regard des loyaux services que ce dernier aurait rendu au pays, à travers cette régie financière. Dans ce même document, plusieurs personnalités du pays ont été citées en l'occurrence, l'ancien Conseiller Spécial du Chef de l'Etat en charge de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption.