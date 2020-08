Congo-Kinshasa: Linafoot - Motema Pembe reprend les activités ce mardi

Le Daring club Motema Pembe de Kinshasa reprend les activités ce mardi 18 août, en prévision du championnat national.

Après deux jours de travail, l'équipe sera internée au Complexe Venus village, dans la commune de N'sele, à Kinshasa, pendant plus d'un mois, pour une concentration maximale.

Le comité des verts-blanc et rouge a affirmé que jusqu'à ce jour, aucun joueur n'est libéré et que toute information contraire, n'est que de la pure supputation et n'engage que ses auteurs.

Pour leur part, le TP Mazembe et l'AS Vita club ont annoncé la reprise des entrainements collectifs pour le jeudi 20 août, précédée par quelques préalables sécuritaires dont la désinfection des infrastructures sportives et le contrôle médical des athlètes et autres membres de l'équipe.

Pour les corbeaux lushois, les joueurs, les membres du staff technique et médical, les dirigeants ainsi que les personnels d'appoint, se rassembleront au centre de formation du club, à Futuka le lundi 17 août. Ils seront tous soumis au test de dépistage contre la Covid-19, et d'autres examens médicaux et physiques recommandés avant tout début du championnat.

Pour sa part, les dauphins noirs de Kinshasa qui seront sur la même dynamique en cette date, ont déjà en informel, initié la mise en jambe des joueurs depuis quelques semaines.