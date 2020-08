Congo-Kinshasa/Zambie: A 34 ans, Kalaba veut continuer à écrire sa belle histoire avec Mazembe

Bouna Coundal of Senegal fails to stop a shot at goal by Rainford Kalaba of Zambia.

L'international zambien Rainford Kalaba, près de 10 ans déjà au service de cette grande formation congolaise a soufflé vendredi 14 août, sur sa 34ème bougie, indique le site officiel du club, qui lui a souhaité un joyeux et un bon anniversaire.

En dépit de ses 34 ans d'âge, le Maestro du Tout-Puissant Mazembe Englebert n'a pas encore dit son dernier mort. Le porteur du dossard 18 sera bel et bien le jeudi 20 août prochain, sur terrain, au stade TP Mazembe, pour la reprise officielle des entraînements, en prévision de la nouvelle édition championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), et la Ligue de champions de la Caf.

En 9 ans de bons et loyaux services, Rainford Kalaba a livré 243 matches sous le prestigieux maillot noir et blanc des Corbeaux lushois, avec une moyenne de 27 matches par saison. En bon ailier gauche, le Maestro a inscrit un total de 74 buts. Le Maître du Temple des Badiangwenas comme l'appellent affectueusement les supporteurs, a presque tout gagné avec TP Mazembe. Il a notamment, gagné la super coupe de la Caf en 2011 et 2016 ; la Coupe de la Confédération en 2016 et 2017, sans compter une finale perdu en 2013 ; il a gagné la Ligue de champions de la Caf en 2015 ; le championnat congolais (la Linafoot) en 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 et 2020. Il ne lui reste presque plus rien à gagner comme joueur au sein du TP Mazembe, si ce n'est peut-être la Coupe du Monde des clubs de la Fifa qu'il a joué la finale en 2011 contre l'Inter de Milan.

Qu'à cela ne tienne, ce bout d'homme de 1,66m devenu capitaine des Corbeaux depuis quelques bonnes années, veut continuer à écrire sa très belle page d'histoire avec le club congolais.

Pour rappel, Kalaba a commencé sa carrière en 2003 au sein d'Afrisports en Zambie. En 2005, le club parvient à remonter en Division 1 et Rainford commence à faire parler de lui sur la scène internationale avec sa première sélection avec la Zambie contre le Swaziland (victoire 3-0). De nombreux clubs sud-africains sont alors intéressés par sa venue (Orlando Pirates, Kaizer Chiefs ou Mamelodi Sundowns).

Alors que son rêve était d'aller en Angleterre et particulièrement à Arsenal FC, il rejoindra la France à l'âge de 19 ans pour poursuivre sa formation et tenter de s'imposer à l'OGC Nice. Il vaudrait suivre le même chemin que son compatriote Jacob Mulenga qui jouait à La Berrichonne de Châteauroux.

Avec les Chipolopolo Boys de la Zambie, Rainford Kalaba était parmi les 23 joueurs présents à la Coupe d'Afrique des Nations CAN Ghana 2008. Malheureusement, il n'avait joué aucun match. Quatre ans plus tard, il gagnera enfin cette Coupe d'Afrique des Nations Can Gabon- Guinée équatoriale 2012.

Bien avant, soit en 2007, il avait gagné le championnat zambien avec Zesco United Football Club. Il est passé en avril 2008 chez Sporting Braga, avant de débarquer en 2011 chez Mazembe. C'est un joueur d'impressionnantes qualités de dribble, une aisance technique manifeste et une bonne frappe de balle. Il est considéré comme l'un des cadres de l'équipe nationale.