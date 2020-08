Cote d'Ivoire: Sidi Touré - "Nos détracteurs se lancent dans un débat d'arrière-garde car ils ont peur"

Le siège local du Rhdp de Sakassou a servi de cadre le samedi 08 août 2020, à une rencontre entre le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiémoko Touré, coordonnateur Rhdp de Gbêkê 3, (Béoumi et Sakassou) et les militants du parti à Sakassou.

L'objectif, selon le ministre Sidi Touré, galvaniser les militants pour les joutes électorales à venir et faire le point du parrainage électoral de la coordination de Sakassou qu'il a en charge mais aussi de présenter le résumé du conseil politique du parti soumis au Président de la République, Alassane Ouattara, président du Rhdp qui traduisait le volonté des militants de le voir briguer un autre mandat présidentiel.

"La candidature du Président Alassane Ouattara n'est autre que la première de la 3ème République. Donc les adversaires politiques s'agitent pour rien. Car le Président Alassane Ouattara a la capacité et la possibilité de faire un 3ème mandat selon la nouvelle constitution adoptée en 2016. Nos détracteurs se lancent dans un débat d'arrière-garde car ils ont peur. Le Président Ouattara et le Rhdp ont tellement de raisons de gagner ce scrutin électoral qu'ils font peur. Concernant le retrait de certains sur la liste électorale, ces problèmes se règlent au niveau du contentieux.

Seule la loi en la matière détient tout", a dit le ministre Sidi Touré. Et de s'adresser à l'opposition : « Qu'ils sachent que rien ne pourra troubler la paix et la stabilité durement acquises. N'ayons pas peur, il n'y aura rien qui viendra perturber cette élection présidentielle.

Comme ils ne veulent pas aller aux élections, ils veulent créer un petit "gbangban". Les gens disent que le Président Alassane Ouattara ne doit pas faire un 3ème mandat, mais nous, au Rhdp, c'est lui notre candidat, ils ne vont pas choisir de candidat à notre place ». Il a rassuré les militants sur les raisons qui ont emmené le Président Ouattara à accepter la volonté des populations sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. "Quand Alassane Ouattara est dans quelque chose, ça gagne et ça avance.

En acceptant nos doléances, il nous a mis aussi en mission. Nous savons tous qu'il avait préparé sa retraite politique. À son tour, il nous demande une contrepartie. Faisons le sacrifice de l'union, de la solidarité et de la cohésion sociale entre nous. Le Rhdp est une force qui avance et avance bien avec le Président Alassane Ouattara. Nous avons un président qui transcende toutes les qualités.

Nous n'avons pas le droit de le décevoir. Le Rhdp est une force qui avance. Notre objectif est de prouver que notre champion Alassane Ouattara est adoubé dans les départements de Sakassou et de Béoumi", a insisté le ministre Sidi Touré, coordonnateur régional Rhdp de Gbêkê 3.

Sur la question du parrainage électoral, Sidi Touré s'est dit satisfait du fait que les coordinations Rhdp de Sakassou et de Béoumi dont il a la charge ont "largement" dépassé les attentes du parti. "Le point du parrainage établi devant nous tous, montre que les objectifs à nous assignés ont été largement dépassés, à plus de 500%. Le parrainage est une mise en jambes de ces élections et nous devons nous tenir prêts et vent debout pour la victoire du Président Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020", a dit Sidi Touré.