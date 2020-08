Cote d'Ivoire: Couverture maladie universelle - 194 557 consultations effectuées

2.530.658 personnes enrôlées, 1.813.411 cartes éditées dont 1.227.322 distribuées et 600.000 non rétirées. 12% de cet effectif ont bénéficié des prestations contre 2% à 10% au démarrage, 725 établissements conventionnés, accord des officines privées à pratiquer les prix publics, distribution de masques et de gel hydro alcoolique aux assurés, disponibilité du médicament.

C'est ce qui ressort de l'atelier de formation des journalistes initié par la direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam ci), le mardi 04 août 2020 au Plateau, en présence d'une douzaine de professionnels des médias.

Cette première communication portant sur : « L'état d'avancement de la mise en œuvre de la Cmu et les dispositions prises pendant la crise sanitaire pour l'enrôlement et le bénéfice des prestations » a été animée par Mme Koné Karidja, directrice de la filiation.

A cette occasion, elle a déploré le non retrait des cartes d'assuré par un grand nombre de fonctionnaires et agents de l'Etat dont ceux du ministère de l'Education nationale, de la Défense, de la sécurité et de la Santé.

Avant de relever que de nombreuses cotisations collectées ne sont pas reversées, du fait des questions techniques. Cependant, elle a assuré que ses équipes travaillent à trouver des solutions en temps réel.

Mme Koné a également souligné que sur les 590.000 parmi les personnes économiquement faibles enrôlées et sous le régime non contributif dit régime d'assistance médicale, 190.000 sont formellement identifiées.

Dr Koné Karamoko, médecin-conseil, a fait un point sur les prestations de la Cmu, notamment la disponibilité du médicament, l'accès aux soins depuis la généralisation des prestations.

De son avis, du 1er octobre 2019 au 02 août 2020, la Cmu a enregistré 194.557 consultations, 110.154 prescriptions, 6713 examens de la bio-imagerie, 343 soins dentaires, 64 hospitalisations, 111.754 assurés traités, 353 centres de soins fréquentés et 703 officines de pharmacies conventionnées.