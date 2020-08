Cote d'Ivoire: Toumodi - Marche de l'opposition, Tamini invite à la retenue pour préserver les acquis

Les jeunes de l'opposition à Toumodi ont marché jeudi 13 août 2020 en empruntant les rues principales de la ville pour selon eux, manifester contre un 3ème mandat du président Alassane Ouattara.

Apres la marche, la sénatrice du Bélier et coordonnatrice Rhdp associée a fait un commentaire et a donné un message fort aux jeunes. " Ici à Toumodi, nous sommes civilisés, et optons pour le développement. À la limite, ces jeunes qui marchent ne savent pas pourquoi ils marchent. Le pouvoir ne peut jamais nous échapper.

Nous Rhdp, nous avons voulu marcher aujourd'hui jeudi 13 août, mais nous, respectueux des décisions du gouvernement qui avait demandé aux uns et aux autres de surseoir aux marches, nous avons purement et simplement annulé notre marche.

Concernant les femmes du maquis-village qui ont marché le mercredi 12 août, j'ai eu les échos, elles n'atteignent même pas la centaine. Et ces femmes-là, quand le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé, elles sont venues ici me présenter leurs condoléances.

À Toumodi, moi personnellement, je fais tout pour que nous restions comme des frères et sœurs. Parce que ce que nous avons vu, à Daoukro, c'est horrible et triste. Le Baoulé n'aime pas voir le sang couler, et à Toumodi, il n'y aura jamais ce genre de situation.

Nous, au moment venu, nous allons marcher pour soutenir notre candidat le président Alassane Ouattara.

C'est nous qui lui avons demandé, supplié d'être candidat, il n'a jamais dit qu'il voulait être candidat. Et il a mis du temps pour nous répondre. S'il y a des personnes qui veulent marcher tout le temps, cela ne nous dérange pas du tout, tant que c'est une marche pacifique."

La coordonnatrice associée du Rhdp s'est attardée sur la violence qui a eu lieu à Daoukro: " Cette violence a démontré aisément que l'opposition que dirige Bédié n'est pas mature. C'est dans les urnes que ça se passe.

Un héritier d'Houphouët-Boigny ne se comporte pas comme cela. Et puis, les Ivoiriens ont besoin de paix. Nous, c'est le développement qui nous intéresse.

" Reconnu à Toumodi comme la " maman de tout le monde ", la sénatrice affirme avoir entamé certaines démarches pour conscientiser les jeunes afin qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments et à ne pas s'en prendre aux bâtiments administratifs et aux institutions: " J'ai commencé à discuter avec le maire et avec d'autres élus de l'opposition pour ne pas que les choses débordent à Toumodi.

Moi, je dis à tous ces jeunes qui sont mes enfants que Toumodi est sacré, qu'il faut qu'ils comprennent l'importance et la nécessité du développement,

Qu'ils comprennent qu'on a besoin des personnes qui font le développement comme par exemple le ministre Amédé Kouakou et le président du sénat Ahoussou Jeannot. Nous n'accepterons jamais que l'on détruise ou saccage les bâtiments administratifs ou même le siège de notre parti."